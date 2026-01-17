americateve

Real Madrid

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

BARCELONA (AP) — El Real Madrid fue abucheado el sábado por sus descontentos hinchas antes de que Kylián Mbappé anotara de penal para encaminar una victoria 2-0 sobre Levante en La Liga española.

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)
Los espectadores en el Santiago Bernabéu silbaron, abuchearon y agitaron pañuelos blancos antes del inicio del partido para expresar su enojo tras dos derrotas consecutivas y el súbito cambio de técnico.

El Madrid despidió a Xabi Alonso después de la derrota del fin de semana pasado ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Acto seguido, el conjunto merengue perdió ante el Albacete de la segunda división en los octavos de final la Copa del Rey, en el debut del sucesor de Alonso.

El nuevo técnico Álvaro Arbeloa, hasta hace unos días entrenador del filial, así como sus jugadores, no podían permitirse otro tropezón contra un Levante amenazado por el descenso frente a sus seguidores en casa.

Sin embargo, Levante generó tanto peligro como el Madrid en la primera mitad. El penal convertido por Mbappé a los 58 minutos rompió el empate después de que el delantero francés fuera derribado por Adrián de la Fuente.

Raúl Asencio remató de cabeza tras un saque de esquina de Arda Guler para aumentar la ventaja a los 65.

“Sabíamos de dónde veníamos, de una semana nada fácil, que no era fácil de digerir. Lo importante que eran los tres puntos. Hemos ganado delante de nuestro publico”, dijo Arbeloa.

Mbappé, quien apenas había disputado uno de los últimos cuatro partidos del Madrid, volvió al once titular después de haberse recuperado de un esguince en la rodilla izquierda.

Jude Bellingham y otros titulares habituales también regresaron a la alineación inicial después de que Arbeloa prescindió del mediocampista inglés y otros jugadores clave en la humillante derrota en Albacete el miércoles en la Copa del Rey.

A pesar de sus problemas, el Madrid se encuentra un punto detrás del líder Barcelona. Los azulgranas visitarán a la Real Sociedad el domingo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

