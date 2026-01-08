americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

abrá Clásico para la final de la Supercopa. Real Madrid vence 2-1 al Atlético

YEDA, Arabia Saudí (AP) — Con goles de Federico Valverde y Rodrygo, el Real Madrid venció el jueves 2-1 al Atlético de Madrid, para establecer otro clásico final en la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí.

Federico Valverde felicitado por su compañero del Real Madrid Jude Bellingham tras abrir el marcador ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España el jueves 8 de enero del 2026. (AP Foto/Altaf Qadri)
Federico Valverde felicitado por su compañero del Real Madrid Jude Bellingham tras abrir el marcador ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España el jueves 8 de enero del 2026. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

Valverde adelantó al Madrid apenas dos minutos después de iniciado el partido en Yeda cuando el centrocampista uruguayo anotó directamente de un tiro libre.

Rodrygo duplicó la ventaja con el gol que resultó ser el de la victoria a los 55 minutos, antes de que Alexander Sorloth acercara al Atlético tres minutos después.

El Madrid jugó sin el lesionado Kylian Mbappé, quien quedó fuera por un esguince en la rodilla izquierda por segundo partido consecutivo.

El equipo de Xabi Alonso enfrentará el domingo al Barcelona en la final del torneo de cuatro equipos.

Barcelona goleó el miércoles 5-0 al Athletic de Bilbao en la otra semifinal.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

¿Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis tras intentar atropellarlos? Revelan su historia y el impacto de su muerte

¿Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis tras intentar atropellarlos? Revelan su historia y el impacto de su muerte

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter