Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

La viuda del coronel cubano Orlando Osoria López , uno de los militares fallecidos en Caracas durante la operación del 3 de enero , aseguró en declaraciones a la televisión que su esposo “murió como quería” , defendiendo su carácter combativo y su participación directa en el enfrentamiento armado.

“Lo único que te puedo decir es que murió como él quería. Él era muy echadito para adelante. Nunca se echaba para atrás”, afirmó visiblemente afectada.

Osoria López, de 49 años , nació en Baire , municipio Contramaestre , en la provincia de Santiago de Cuba . Se graduó en la especialidad de Mando Táctico de Tropas Especiales en la Escuela de Cadetes de Tropas Especiales de las FAR .

Residía en Jagüey Grande, Matanzas , y deja un hijo y una nieta de poco más de un año.

Al momento de su muerte, integraba la Dirección de Seguridad Personal , una estructura encargada de la escolta directa de dirigentes , lo que confirma que los militares cubanos no cumplían una misión simbólica en Venezuela, sino que formaban parte del engranaje operativo de la seguridad del poder político chavista .

La esposa del coronel insistió en destacar su perfil combativo:

“Yo estoy segura de que uno de los que más tiró allí fue él. (…) Él no comía miedo”.

A pesar del dolor, reiteró su orgullo:

“Estoy orgullosa de él. Orgullosa, aunque me duele que lo haya perdido”.

Una misión más allá del discurso oficial

Mientras la cobertura oficial presenta a Osoria López y a los demás fallecidos como héroes, los propios testimonios confirman otra realidad: los militares cubanos estaban en Caracas protegiendo directamente al poder político de Nicolás Maduro, no defendiendo a Cuba ni participando en una misión humanitaria.

Su rol dentro de la Dirección de Seguridad Personal desmiente años de negaciones oficiales sobre el alcance real de la presencia militar cubana en Venezuela.

El testimonio del coronel herido en Caracas

Esta semana, el coronel Pedro Yadín Domínguez, herido durante la misma operación del 3 de enero, rompió el silencio en la televisión estatal cubana y confirmó que se encontraba en Venezuela “cumpliendo misión” cuando ocurrió el ataque.

Según relató, él y otros militares cubanos descansaban cuando fueron sorprendidos por una operación aérea de gran envergadura.

“El ataque provocó la muerte de 11 compañeros míos en ese lugar”, afirmó, calificando la ofensiva como “totalmente desproporcionada”.

Domínguez reconoció que el grupo contaba con poco armamento y que su función era apoyo directo a la seguridad presidencial.

“No teníamos casi armamento”, explicó.

El oficial resultó herido y fue operado en un hospital militar venezolano, con atención de las fuerzas armadas locales.

Más allá del relato épico

Aunque el discurso oficial insiste en calificar el operativo como una “agresión imperialista”, el propio testimonio del coronel herido confirma que los militares cubanos estaban desplegados en tareas directamente vinculadas a la protección del presidente venezolano.

No se trataba de asesoría ni cooperación simbólica. La presencia cubana en Venezuela era operativa, activa y ligada a la supervivencia del régimen de Nicolás Maduro en medio de una crisis profunda.

Una frase entre lo humano y lo político

La frase de la viuda —“murió como quería”— queda atrapada entre dos planos:

El humano , legítimo, de una mujer que defiende la memoria de su esposo.

El político, donde esa muerte se integra a una narrativa que busca presentar como heroica una intervención que, en los hechos, protegía a un dictador extranjero.

Las muertes de militares cubanos en Caracas revelan hasta dónde llega el compromiso militar de La Habana con el chavismo y cómo decisiones tomadas lejos de la Isla siguen cobrando vidas cubanas.