Real Madrid: Eder Militao se perderá varios meses debido a lesión en la pierna izquierda

MADRID (AP) — El defensor del Real Madrid Eder Militão podría perderse al menos tres meses debido a una lesión en la pierna izquierda.

Eder Militao, zaguero del Real Madrid, se retira lesionado durante el partido contra el Celta de Vigo en la Liga española, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
Militão se sometió a pruebas y fue diagnosticado el lunes con una rotura del tendón del bíceps femoral en la pierna. Añadió que queda “pendiente de evolución”.

Los medios españoles señalaron que este tipo de lesiones podrían requerir de tres a cuatro meses de recuperación.

Militão salió lesionado durante el primer tiempo del partido que el Madrid perdió en 2-0 ante el Celta de Vigo el domingo por La Liga española. Tuvo que resistir asistir para salir del campo en el estadio Santiago Bernabéu.

El internacional brasileño ha tenido que lidiar con lesiones graves en la rodilla en los últimos años.

Es el último contratiempo que afecta a la plantilla de Xabi Alonso, mermada por lesiones recientemente.

El club Real Madrid tiene seis lesionados, y todos son defensores: Trent Alexander-Arnold (recto anterior del cuádriceps izquierdo), Dani Carvajal (rodilla derecha), David Alaba (sóleo derecho), Ferdinand Mendy (bíceps femoral de la pierna derecha y Dean Huijsen (molestias en la rodilla).

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

