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Real Madrid: Courtois podría perderse el duelo ante Bayern por desgarro en el muslo

MADRID (AP) — El arquero del Real Madrid Thibaut Courtois sufrió un desgarro muscular en la parte superior de la pierna derecha, lo que pone en riesgo su disponibilidad para la eliminatoria contra el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El arquero del Real Madrid Thibaut Courtois previo al calentamiento del partido contra Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 17 de marzo de 2026, en Manchester. (AP Foto/Dave Thompson)
El arquero del Real Madrid Thibaut Courtois previo al calentamiento del partido contra Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 17 de marzo de 2026, en Manchester. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Courtois fue sustituido al descanso del partido de la Champions del Madrid ante el Manchester City el martes. El Madrid ganó 2-1 y se impuso 5-1 en el global de la serie de de octavos de final.

El club no informó el jueves cuánto tiempo estará de baja su portero titular. Andriy Lunin ocupará su lugar.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho”, informó el club en un comunicado.

El Madrid recibe al Atlético de Madrid en el derbi capitalino de La Liga el domingo antes de un parón internacional, cuando la Bélgica de Courtois enfrentará a Estados Unidos en un amistoso en Atlanta el 28 de marzo.

Bélgica también jugará contra México en otro fogueo para el Mundial en Chicago el 1 de abril.

Luego, el Madrid inicia su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern el 7 de abril.

Courtois, de 33 años, ha sido una pieza clave en los éxitos europeos más recientes del Madrid, al ayudar a conquistar dos Copas de Europa, la 14 en 2022 y la 15 en 2024.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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