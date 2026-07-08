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Rays vencen 3-0 a los Yankees y amplían su ventaja en el Este de la Liga Americana a 5 juegos

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — Jonathan Aranda impulsó tres carreras, Shane McClanahan lanzó 6 1/3 entradas y los Rays de Tampa Bay vencieron 3-0 a los Yankees de Nueva York la noche del miércoles para ampliar a cinco juegos su ventaja en el Este de la Liga Americana.

Jonathan Aranda, de los Rays de Tampa Bay, celebra después de batear un doble productor durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York, el miércoles 8 de julio de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Jason Behnken)
Jonathan Aranda, de los Rays de Tampa Bay, celebra después de batear un doble productor durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York, el miércoles 8 de julio de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Jason Behnken) AP

McClanahan (8-5) permitió cuatro hits dispersos y ponchó a cinco sin otorgar bases por bolas en 85 lanzamientos. Tuvo su salida más larga de la temporada y su segunda apertura consecutiva sin aceptar carrera. Bryan Baker ponchó a los tres bateadores en la novena entrada para conseguir su 25to salvamento.

Los Rays han ponchado a los Yankees 45 veces en los primeros tres juegos de la serie.

El mexicano Aranda conectó un sencillo impulsor en la tercera entrada ante Gerrit Cole (3-4) que remolcó al cubano Yandy Díaz, un doble productor en la quinta entrada frente a Cole que llevó al plato a Nick Fortes y sumó otra carrera impulsada en la séptima contra el puertorriqueño Fernando Cruz, cuando Taylor Walls anotó con un elevado de sacrificio.

Díaz se fue de 4-4 con una carrera y elevó su promedio de bateo a .327.

A Cole se le cargaron tres carreras en 6 1/3 entradas. Permitió siete imparables, ponchó a seis y dio una base por bolas en 97 lanzamientos.

Nueva York perdió 11 de sus últimos 13 juegos.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, y el coach de banca, Brad Ausmus, fueron expulsados en la sexta entrada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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