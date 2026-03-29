Rays vencen 11-7 a los Cardenales para evitar la barrida en la serie inaugural

Compartir en:









Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay conecta un sencillo productor en la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Cardenales de San Luis, el domingo 29 de marzo de 2026, en San Luis. (AP Foto/Joe Puetz) AP

El mexicano Jonathan Aranda sumó tres imparables y dos carreras impulsadas, y Cedric Mullins también remolcó dos, mientras los tres primeros en el orden al bate de los Rays se combinaron para nueve hits y ocho carreras producidas.

Díaz, Aranda y Mullins enlazaron dobles consecutivos productores con dos outs ante Dustin May (0-1) en la cuarta entrada para ampliar la ventaja de Tampa Bay a 6-1. Los Rays añadieron tres carreras en la octava frente a Matthew Pushard en su debut en las Grandes Ligas, y Díaz conectó un sencillo productor dentro del cuadro en la novena para igualar su mejor marca personal con cinco hits.

Jordan Walker, Nolan Gorman y el venezolano Pedro Pagés conectaron jonrones por San Luis.

Matz (1-0) hacía su primera apertura desde septiembre de 2024, cuando perdió su lugar en la rotación de los Cardenales y fue trasladado al bullpen. Fue traspasado a Boston en julio y luego firmó con los Rays en la temporada baja.

Matz lanzó cinco entradas y permitió cuatro carreras con seis hits, incluido un jonrón de tres carreras de Walker. En la octava, Gorman pegó un cuadrangular solitario y Pagés conectó un vuelacercas de dos carreras para recortar la desventaja a 9-7.

May duró apenas cuatro entradas en su debut con los Cardenales, al permitir seis carreras con 10 hits. Ponchó a tres y otorgó una base por bolas.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz bateó de 6-5 con dos carreras anotadas y cuatro producidas; el mexicano Jonathan Aranda de 6-3 con una anotadas y tres remolcadas y el dominicano Junior Caminero de 5-0. Por los Cardenales, el venezolano Pedro Pagés de 4-2 con una carrera anotada y dos impulsadas; el mexicano Ramón Urías de 2-0; y el panameño Iván Herrera de 5-0. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP