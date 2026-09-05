Rays ponen a Garrett Cleavinger en la lista de lesionados de 15 días por tensión en antebrazo

Cleavinger tiene marca de 4-4 con una efectividad de 4,79 en 51 apariciones. Lanzó en la victoria de los Rays por 7-6 sobre Texas el viernes por la noche, permitiendo dos hits —incluido un grand slam del venezolano Elías Díaz— y una base por bolas sin retirar a ningún bateador.
Johnson, quien nació a unos 45 millas al este de Globe Life Field en Rockwall, Texas, tenía marca de 4-1 con una efectividad de 3,03 para Durham en 21 juegos, incluidos 10 como abridor. Busca hacer su debut en las Grandes Ligas.
Para hacerle espacio a Johnson en el roster de 40 jugadores de Tampa Bay, el infielder Oliver Dunn fue designado para asignación.