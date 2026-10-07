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Rays barren a Yankees en serie divisional gracias a jonrón de Mesa e interferencia de fanático

NUEVA YORK (AP) — Víctor Mesa Jr. sacudió un jonrón de dos carreras que rompió el empate ante Max Fried en el sexto inning, y los Rays de Tampa Bay doblegaron el miércoles 4-3 a los Yankees de Nueva York, con la ayuda de una decisión de los umpires por interferencia de un aficionado, para completar una barrida de tres juegos en su serie divisional de la Liga Americana.

Víctor Mesa Jr. de los Rays de Tampa Bay celebra su jonrón contra los Yankees de Nueva York en el sexto inning del tercer juego de la serie divisional de la Liga Americana, el miércoles 7 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)
Víctor Mesa Jr. de los Rays de Tampa Bay celebra su jonrón contra los Yankees de Nueva York en el sexto inning del tercer juego de la serie divisional de la Liga Americana, el miércoles 7 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Ryan Vilade también la desapareció en el Yankee Stadium para unos Rays que avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2020 y recibirán a los Medias Blancas de Chicago o los Guardianes de Cleveland en el primer partido el lunes.

Después de que el jonrón del cubano Mesa dio a los Rays una ventaja 4-2, Anthony Volpe pareció conectar un vuelacercas de dos carreras ante Griffin Jax con dos outs en la parte baja del episodio, cuando un aficionado se inclinó sobre el muro del jardín izquierdo y atrapó la pelota por encima del guante de Mesa, quien saltaba para intentar capturarla.

La tecnología en el béisbol acabó en contra de los Yankees, una historia muy distinta a la de postemporada de 1996. Entonces, los umpires no contaban con ayuda para ser precisos en sus decisiones y un jonrón de dos carreras de Derek Jeter fue clave para encaminar una victoria en el primer juego de una Serie de Campeonato, pese a que el aficionado Jeffrey Meier estiró un guante sobre el jardín derecho donde Tony Tarasco se aprestaba a atrapar la pelota.

A la caza de su primer campeonato de la Serie Mundial, Tampa Bay celebró en la casa de los Yankees, un adversario con un inmenso presupuesto, por segunda vez en dos semanas, tras haber asegurado el título de la División Este de la Liga Americana el 22 de septiembre.

Nueva York comenzó la campaña con la tercera nómina más alta de las mayores: 303 millones de dólares. Los Rays, en cambio, se encuentran en el 26to puesto con 91 millones.

Tras ser barridos en una serie de postemporada al mejor de cinco partidos, algo que no les ocurría desde la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1980 contra Kansas City, los Yankees cerraron su 17ma campaña seguida sin conquistar el máximo trofeo del béisbol. La racha igualó su sequía más prolongada desde que conquistaron su primer campeonato en 1923, equiparándose al intervalo entre los títulos de 1978 y 1996.

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