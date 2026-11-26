ARCHIVO - Hinchas del Rayo Vallecano alientan al equipo durante el partido contra el Real Madrid en la Liga de España, el domingo 18 de febrero de 2024. (AP Foto/Manu Fernández) AP

El Rayo Vallecano , el club centenario de un barrio obrero de la capital española y durante mucho tiempo eclipsado por el Real Madrid y el Atlético de Madrid, está atrapado en una amarga disputa entre su dirigencia y sus seguidores .

Sus hinchas quieren un mejor trato por parte de la directiva del club y garantías de que el equipo, conocido por la franja diagonal roja en su camiseta, seguirá jugando en el Estadio de Vallecas, en el barrio donde el club fue fundado en 1924. El estadio se convirtió en el punto central de la disputa después de que las autoridades prohibieran temporalmente al equipo jugar en el recinto por motivos de salud y seguridad.

Al Rayo le faltan los grandes trofeos, las superestrellas y los enormes presupuestos de sus rivales de ciudad, el Real y el Atlético. Pero para sus fieles seguidores, el vínculo del club con su barrio a menudo importa más que su colección de títulos.

“El Rayo es una familia. Vas a ver jugar a tu familia. ¿Que ganan? Genial. ¿Que pierden? Hay otro partido la semana que viene”, afirmó José Manuel Fernández, de 68 años.

Abonado desde hace mucho tiempo, Fernández contó que nació en Vallecas y jugó en las categorías inferiores del club.

“Esto es un sentimiento”, añadió. “Hay una canción que cantamos. "'No me importa que no ganes nada, pero la franja es sagrada'. Con eso te lo digo todo. El Rayo es la familia de Vallecas”.

Protestas contra el propietario

Los aficionados han protestado repetidamente contra el propietario, Raúl Martín Presa, al que acusan de desatención a lo largo de los años. El palco VIP del club apareció vandalizado durante la noche previa al amistoso del Rayo contra Cagliari el 3 de octubre. Se rompieron asientos y aparecieron inscripciones contra Presa. Durante el partido, los aficionados se reunieron alrededor del palco y corearon consignas contra el presidente.

En un partido de la liga española contra el Athletic Bilbao el 10 de octubre, los seguidores lanzaron aviones de papel y otros objetos al campo, lo que obligó a suspender el partido. En un encuentro contra el Celta de Vigo el 31 de octubre, el grupo ultra Bukaneros realizó una protesta silenciosa y exhibió pancartas exigiendo cambios. En un momento, prácticamente todo el estadio coreó: “Presa vete ya”.

Sus quejas contra Presa, un empresario que asumió como presidente del club en 2011, van desde instalaciones mal mantenidas y largas colas para comprar entradas hasta el aumento del costo de los abonos y lo que consideran un desprecio por las tradiciones del club.

Se cree que el Rayo es el único club de las cinco grandes ligas europeas que no vende entradas para los partidos por internet. Los seguidores también acusan a Presa de descuidar al equipo femenino y a la cantera. Algunos aficionados también objetaron que un diseño de rayo sustituyera la tradicional franja diagonal en las camisetas, algo que el club ha prometido restablecer la próxima temporada.

Presa se defiende

El Rayo no respondió a las solicitudes enviadas por correo electrónico de The Associated Press para obtener comentarios y una entrevista con Presa.

Presa se ha descrito como aficionado del Rayo desde la infancia y abonado. En un pódcast de junio con el veterano periodista deportivo José Ramón de la Morena, comentó que comprar el atribulado club combinó su entusiasmo por el fútbol con su experiencia para reflotar empresas con problemas.

Presa atribuye a su gestión haber saneado las finanzas del club y haber logrado buenos resultados en el campo. En una entrevista de septiembre con la emisora COPE, defendió los precios de los abonos y describió el diseño de la camiseta como una decisión de marca. En una conferencia de prensa en mayo, sostuvo que no vender entradas por internet protegía a los seguidores locales al impedir que los aficionados visitantes compraran asientos en las zonas destinadas a la afición local.

Presa ha rebatido las acusaciones de que el club descuidó el estadio y de que estaba mal mantenido e inseguro. En una entrevista de agosto con el diario deportivo Marca, Presa pidió disculpas por lo que calificó como un error humano que llevó al Rayo a incumplir un plazo para responder a una solicitud del gobierno regional de Madrid. El club calificó la suspensión como “absolutamente injustificada”.

Señales de avance

Tras la protesta silenciosa en el partido contra el Celta, los Bukaneros —cuyo activismo se ha extendido más allá del fútbol a lo largo de los años— retomaron sus cánticos habituales durante la derrota 1-0 ante el Valencia el sábado pasado.

Los grupos de aficionados del Rayo indicaron que las conversaciones con la directiva del club avanzaban, con reembolsos de abonos por los partidos trasladados fuera de Vallecas previstos para diciembre y un acuerdo sobre apoyo a actividades comunitarias. Continuaban las discusiones sobre los precios de los abonos, la gestión de entradas para partidos fuera de casa, las ventas en línea y el futuro del estadio, con otra reunión programada para diciembre.

“No podemos olvidarnos de que venimos de un conflicto que lleva latente más de 15 años", señalaron los grupos de aficionados en un comunicado. “Celebramos que, más más de una década después, la directiva del club esté dispuesta a sentarse de nuevo con sus aficionados y a trabajar conjuntamente con ellos por el bien del Rayo Vallecano y de Vallecas, sin olvidarnos de todos los problemas que nos han traído hasta aquí”

El Rayo informó que estaba trabajando en los compromisos asumidos durante la reunión con los aficionados.

Lucha por el estadio

En los días de partido, el Estadio de Vallecas, con capacidad para 14.708 espectadores y abierto en 1976 en el corazón de un barrio obrero, se llena de aficionados —incluidas muchas familias con niños pequeños— vestidos de blanco y rojo. Los seguidores abarrotan los bares de los alrededores y se desbordan hacia las aceras. Dentro, sin embargo, los aficionados se acostumbraron a encontrarse con un recinto deteriorado, con instalaciones sucias, baños anticuados y asientos viejos.

El gobierno regional suspendió temporalmente en julio el permiso del Rayo para usar Vallecas, citando deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.

El equipo disputó tres partidos como local en el Estadio de Butarque, en la cercana Leganés, antes de que la suspensión se levantara en septiembre tras reparaciones y una nueva inspección. Sin embargo, la disputa sobre la concesión de explotación continúa.

Posibles soluciones

El gobierno regional de Madrid, propietario del Estadio de Vallecas, busca rescindir el permiso del Rayo, pero afirma que el equipo puede permanecer bajo un nuevo operador. El club, no obstante, sostiene que no jugará en un estadio que no controle. Presa ha defendido la construcción de un estadio más grande, propiedad del club, para unas 30.000 personas.

Hay conversaciones sobre una posible asunción de la gestión del estadio por parte de la federación regional de fútbol de Madrid, que se encargaría del mantenimiento y las reformas, al tiempo que permitiría al Rayo seguir jugando allí.

"Con una persona que no tiene empatía con la afición, veo un poco complicado que se llegue a acuerdos beneficiosos", señaló el seguidor del Rayo Álvaro Alonso antes del partido contra el Celta, en referencia a Presa. “Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero desde luego no me parece sencillo. El problema es que él tiene el dinero, tiene el capital, tiene la propiedad del club, pero evidentemente no tiene el favor de la masa social del club".

Historia en el campo

La agitación fuera del campo llega después de una de las temporadas más exitosas en la historia del Rayo. El equipo alcanzó su primera final europea la temporada pasada, en la que perdió 1-0 ante el Crystal Palace en la Conference League, el torneo de tercer nivel en el continente.

Fue apenas la segunda campaña europea del Rayo tras avanzar a los cuartos de final en la Copa de la UEFA 2000-01. Un octavo puesto en La Liga en 2024-25, igualando su mejor clasificación histórica, aseguró su regreso a la competición europea tras una ausencia de 25 años.

Tenemos que cambiar la dinámica en la que estamos metidos de no de no querer negociar y creer que tiene la última palabra por ser el presidente y no querer dialogar con la afición", expresó Alonso. “El Rayo es la afición y la afición es el Rayo. Entonces, evidentemente, si pierdes el favor de la masa social, la situación va a llegar a un punto de no retorno".

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FUENTE: AP