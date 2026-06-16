Raynel Delgado impulsa 2 en la octava y los Astros vencen 4-2 a los Tigres

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Raynel Delgado, de los Astros de Houston, suelta su bate mientras observa su sencillo productor de dos carreras contra los Tigres de Detroit durante la octava entrada de un partido de béisbol, el martes 16 de junio de 2026, en Houston. (Foto AP/Michael Wyke) AP

Con Houston abajo 2-1, Delgado conectó un sencillo al jardín central que llevó al plato al dominicano Yainer Díaz y Cam Smith.

Los Astros sumaron otra carrera más tarde en la entrada, después de que Joey Loperfido anotó en el rodado del dominicano Jeremy Peña a la primera base. Tras la revisión, se determinó que Peña estaba a salvo en primera y la carrera contó.

Díaz regresó de la lista de lesionados tras estar fuera más de dos meses por una distensión en el oblicuo. El abridor Hunter Brown lanzó 5 2/3 entradas y ponchó a siete. Permitió tres hits, dio tres bases por bolas y concedió una carrera.

Bryan King (2-1) lanzó la octava entrada, con 11 lanzamientos, siete de ellos strikes. Dio una base por bolas y permitió una carrera. Josh Hader consiguió su tercer salvamento de la temporada al ponchar a Jake Rogers para terminar el juego.

El venezolano Kieder Montero (3-5) entró al juego en la séptima por los Tigers. Lanzó 1 1/3 entradas, ponchó a dos, permitió dos hits y una carrera. ___

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FUENTE: AP