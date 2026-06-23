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Ray limita a Atléticos a 1 carrera sucia y 2 hits en 8 entradas y Gigantes ganan 3-1

SAN FRANCISCO (AP) — Robbie Ray limitó a los Atléticos a una carrera sucia y dos hits en ocho entradas para guiar la noche del martes a una victoria por 3-1 a los Gigantes de San Francisco.

El lanzador de los Gigantes de San Francisco, Robbie Ray, lanza contra los Atléticos durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 23 de junio de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Jeff Chiu)
El lanzador de los Gigantes de San Francisco, Robbie Ray, lanza contra los Atléticos durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 23 de junio de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Jeff Chiu) AP

Ray (6-6) ponchó a seis y otorgó cuatro bases por bolas. En su salida anterior, el zurdo permitió dos hits en 6 1/3 entradas sin permitir carreras en una victoria de 7-2 en Atlanta el miércoles pasado.

Caleb Kilian lanzó una novena entrada sin carreras en este juego para conseguir su quinto salvamento. Ponchó a Henry Bolte con dos corredores en base para terminar el encuentro.

Jung Hoo Lee le conectó a Aaron Civale (5-4) un jonrón solitario en la segunda entrada para la primera carrera del juego. Fue el quinto cuadrangular de Lee en la temporada.

Después de que el dominicano Willy Adames pegó un doble, Matt Chapman conectó una línea contra la pared del jardín izquierdo. Adames anotó para poner el marcador 2-0, pero el tiro de Tyler Soderstrom al segunda base Zack Gelof puso out a Chapman cuando intentaba llegar a segunda con un doble.

El juego se mantuvo 2-1 hasta que el dominicamo Rafael Devers conectó un sencillo productor para remolcar a Bryce Eldridge con un out en la séptima y darle a los Gigantes ventaja de 3-1.

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