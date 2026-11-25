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Henry salió de la derrota del domingo en Carolina, pero sí habló con los reporteros después y comentó que “le zumbó un poco la cabeza”, y ahora parece que el problema persiste.

“Derrick tuvo un par de síntomas breves de una conmoción cerebral casi al final de ese partido; las pruebas salieron limpias. Lo volvimos a poner en el protocolo solo para asegurarnos de verdad. Así que, cuando salga hoy, habría estado limitado. Sí esperamos que regrese, obviamente”, explicó Minter.

Los Ravens juegan en Houston este fin de semana.

Henry corrió para 94 yardas y un touchdown contra los Panthers, su mejor partido en un tiempo, pero Baltimore perdió 35-33. Los Ravens llevan seis derrotas consecutivas.

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FUENTE: AP