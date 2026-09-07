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Ravens eligen a Gwyn como su centro titular para la Semana 1 en Indianápolis

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — Los Ravens de Baltimore están listos para poner a Jovaughn Gwyn como centro titular en el partido inaugural de este fin de semana en Indianápolis.

Jovaughn Gwyn, izquierda, y Kvon Wallace, de los Ravens de Baltimore, llegan al estadio previo al partido de pretemporada de la NFL en contra de los Vikings de Minnesota, el sábado 22 de agosto de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)
Jovaughn Gwyn, izquierda, y K'von Wallace, de los Ravens de Baltimore, llegan al estadio previo al partido de pretemporada de la NFL en contra de los Vikings de Minnesota, el sábado 22 de agosto de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) AP

El entrenador Jesse Minter lo anunció el lunes. Baltimore perdió al destacado centro Tyler Linderbaum en la agencia libre, y Danny Pinter se lesionó una pierna el mes pasado.

“Jovaughn Gwyn será nuestro centro titular. Tenemos mucha confianza en él. Es un tipo que, creo, cuando se presenta la oportunidad, está listo para aprovecharla, y ha hecho un muy buen trabajo. Obviamente ha tenido muchas repeticiones con nuestros titulares durante las últimas dos semanas, y diría que es una decisión para la Semana 1, no necesariamente una decisión permanente”, afirmó Minter.

Los Ravens también tienen a Ethan Pocic como opción.

Gwyn afronta su cuarta temporada en la NFL luego de tres con Atlanta. Esta será la primera titularidad en su carrera. El entrenador de la línea ofensiva de los Ravens, Dwayne Ledford, estuvo con los Falcons antes de llegar a Baltimore en esta temporada baja.

“(Gwyn) llegó aquí sabiendo que había una oportunidad y ha estado en una competencia desde el segundo en que firmó. Simplemente ha aprovechado el hecho de tener muchas repeticiones. Se ha estado preparando para este momento durante los últimos años con estos entrenadores de línea ofensiva que tenemos, así que hay cierta familiaridad y una comodidad entre los entrenadores”, explicó Minter.

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