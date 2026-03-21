Raúl Jiménez llora tras su primer gol desde la muerte de su padre

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El delantero mexicano del Fulham Raul Jimenez celebra señalando al cielo tras anotar un penal en el encuentro de la Liga Premier ante el Burnley el sábado 21 de marzo del 2026. (John Walton/PA via AP) AP

Después de convertir un penal para sellar la victoria 3-1 del Fulham sobre el Burnley en la Liga Premier, Jiménez cayó de rodillas y señaló al cielo con ambas manos.

Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras regresaba al círculo central y, tras el partido, se le vio secándose las lágrimas.

Jiménez también recibió un cálido abrazo de sus compañeros del Fulham, entre ellos el también delantero Rodrigo Muniz y el entrenador Marco Silva.

La federación mexicana de fútbol anunció el 13 de marzo la muerte de su padre, Raúl Jiménez Vega.

Jiménez ha marcado los 14 penales que ha cobrado en la Liga Premier. También ha jugado en la máxima categoría de Inglaterra con el Wolverhampton.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP