americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Raúl Jiménez llora tras su primer gol desde la muerte de su padre

LONDRES (AP) — El delantero mexicano Raúl Jiménez rompió el sábado en llanto tras anotar su primer gol desde la muerte de su padre la semana pasada.

El delantero mexicano del Fulham Raul Jimenez celebra señalando al cielo tras anotar un penal en el encuentro de la Liga Premier ante el Burnley el sábado 21 de marzo del 2026. (John Walton/PA via AP)
El delantero mexicano del Fulham Raul Jimenez celebra señalando al cielo tras anotar un penal en el encuentro de la Liga Premier ante el Burnley el sábado 21 de marzo del 2026. (John Walton/PA via AP) AP

Después de convertir un penal para sellar la victoria 3-1 del Fulham sobre el Burnley en la Liga Premier, Jiménez cayó de rodillas y señaló al cielo con ambas manos.

Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras regresaba al círculo central y, tras el partido, se le vio secándose las lágrimas.

Jiménez también recibió un cálido abrazo de sus compañeros del Fulham, entre ellos el también delantero Rodrigo Muniz y el entrenador Marco Silva.

La federación mexicana de fútbol anunció el 13 de marzo la muerte de su padre, Raúl Jiménez Vega.

Jiménez ha marcado los 14 penales que ha cobrado en la Liga Premier. También ha jugado en la máxima categoría de Inglaterra con el Wolverhampton.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter