Raptors y Clippers pausan canje por Kawhi Leonard hasta que termine investigación de la NBA

Kyle Lowry habla con Kawhi Leonard tras una conferencia de prensa para que Lowry firmara un acuerdo de un día con los Raptors antes de retirarse el martes 7 de julio del 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

Eso no significa necesariamente que el traspaso esté cancelado. Los Raptors indicaron que todavía quieren a Leonard, y los Clippers, en un comunicado enviado a varios medios, incluida The Associated Press, insistieron de nuevo en que no son culpables de ninguna irregularidad relacionada con un contrato de patrocinio entre Leonard y un banco digital con sede en California, y que desde entonces se declaró en bancarrota, que se promocionaba como pro causas del medio ambiente.

“Las oficinas de la NBA nos informaron que, como resultado de la investigación en curso que involucra a los Clippers, asumiríamos el riesgo de cualquier posible resultado de la investigación que afecte a Kawhi”, señalaron los Raptors. “A la luz de esto, esperaremos hasta que la investigación de la liga se complete”.

No hay un calendario para la conclusión de la pesquisa de la NBA, que está siendo realizada por asesores externos. La liga no tuvo comentarios inmediatos el jueves, aunque el comisionado Adam Silver manifestó en semanas recientes que le gustaría ver una conclusión.

“Mi instrucción para ellos es que no podemos estar investigando para siempre. En algún momento hay que cerrarlo”, expresó Silver el mes pasado durante las Finales de la NBA. “Pero al mismo tiempo, lo más importante es que lo hagamos bien”.

La NBA abrió una investigación en septiembre sobre si un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares entre Leonard y Aspiration Fund Adviser LLC —una empresa que se declaró en bancarrota en 2025— violó las reglas de la liga, tras un reporte del periodista Pablo Torre. El mes pasado, el cofundador de Aspiration, Joseph Sanberg, fue condenado a 14 años en una prisión federal después de declararse culpable de defraudar a inversionistas y prestamistas por al menos 248 millones de dólares.

“En el centro de esta investigación están Joe Sanberg y Aspiration”, afirmaron los Clippers el jueves en un comunicado. “No canalizamos dinero hacia Kawhi Leonard a través de Aspiration. Como muchos inversionistas sofisticados, instituciones financieras y socios comerciales, fuimos víctimas de un fraude iniciado por Sanberg, quien fue declarado culpable y condenado a 14 años de prisión.

“Reconocemos la incertidumbre que esto ha creado y el impacto que ha tenido en nuestro equipo, nuestros aficionados, la organización de los Raptors, sus aficionados y los jugadores cuyos futuros siguen viéndose afectados mientras este proceso continúa. Seguimos confiando en que, cuando los hechos se evalúen de manera justa y exhaustiva, la NBA confirmará exactamente lo que hemos dicho desde el principio: No hemos hecho aquello de lo que se nos acusa”.

Por su parte, Toronto reafirmó que todavía quiere adquirir a Leonard.

“Los Raptors siguen entusiasmados por traer de vuelta a Kawhi a Toronto y esperan una resolución rápida para nuestros jugadores, nuestra organización y nuestros aficionados”, indicaron los Raptors.

Los Raptors y los Clippers alcanzaron un acuerdo el 30 de junio sobre un traspaso que enviaría a Leonard de regreso a la ciudad que ayudó a ganar el campeonato de la NBA de 2019.

Los Raptors acordaron enviar a Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda del draft, dos selecciones de segunda ronda y canjes de selecciones a los Clippers por Leonard —quien pasó una temporada en Toronto, cuando los Raptors ganaron su único título.

Cumplió 35 años a principios de este mes, pero viene de la temporada con más puntos de su carrera, con un promedio de 27,9 unidades para los Clippers en 65 partidos.

Leonard ha sido elegido siete veces al Juego de Estrellas, siete veces al All-NBA, es dos veces campeón de la NBA (también ganó en 2014 con San Antonio) y, por lo general, se le considera uno de los mejores defensores del juego.

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FUENTE: AP