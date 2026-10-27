Raptors: Kawhi Leonard se perderá al menos una semana por inflamación en la rodilla izquierda

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Kawhi Leonard (2), de los Raptors de Toronto, controla el balón ante la marca de Buddy Hield (7), de los Bulls de Chicago, durante la primera mitad del partido de la NBA, el miércoles 21 de octubre de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP) AP

Leonard, quien tiene un largo historial de problemas en la rodilla, fue descartado a última hora para el partido de Toronto contra los Timberwolves de Minnesota el domingo. Los Raptors indicaron que las pruebas revelaron que no hay una lesión aguda en su rodilla izquierda.

Los Raptors señalaron que se someterá a “un programa de tratamiento y rehabilitación para abordar la inflamación”.

Leonard, de 35 años, promedia 19,5 puntos, 7,5 rebotes y 3,5 robos en dos partidos esta temporada, con un promedio de 26 minutos en esos encuentros. Tiene una efectividad de 32% en tiros de campo en esos dos partidos.

Leonard ha sido dos veces MVP de las Finales de la NBA, incluida la ocasión en que lideró a los Raptors a su único título en 2019. Fue traspasado de regreso a Toronto este verano por los Clippers de Los Ángeles y poco después acordó una extensión de 115 millones de dólares que, a su elección, se extendería hasta la temporada 2028-29.

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FUENTE: AP

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