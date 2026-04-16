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Raphael contiene las lágrimas en su reencuentro con México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Raphael tuvo que contener las lágrimas en su reencuentro con el público mexicano tras superar los problemas de salud que lo aquejaron en 2024 y lo orillaron a cancelar sus giras el año pasado.

El cantante español Raphael se presenta en concierto en la Ciudad de México, el miércoles 15 de abril de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)
El cantante español Raphael se presenta en concierto en la Ciudad de México, el miércoles 15 de abril de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo) AP

Antes de que le diagnosticaran un linfoma cerebral primario tenía programada una presentación en el festival masivo Vive Latino para marzo de 2025. No fue sino hasta abril de este año que logró volver a un país que lo ha apoyado desde el comienzo de su carrera y la cita fue en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, que tuvo un lleno total con miles de admiradores de diferentes generaciones.

El miércoles por la noche, Raphael no habló mucho durante su presentación, pero sí expresó todo con su voz y sus movimientos, así como con la elección de un repertorio que abarcó décadas de su galardonada trayectoria.

Fue al cantar “Los hombres lloran también” que Raphael hizo un esfuerzo por contener las lágrimas tras los versos que dicen “Y aunque sea cobardía/Cuando se ha querido bien/Se diga lo que se diga/Los hombres/Lloran también”.

“Para mí un verdadero placer estar de vuelta en esta maravillosa ciudad como es México, que desde el comienzo de mi carrera hace ya unos años, siempre ustedes conmigo han sido absolutamente maravillosos”, dijo recibiendo una ovación antes de interpretar la canción tradicional mexicana de “La llorona”, un tema que dijo que le ha dado mucha suerte.

Ataviado con su tradicional camisa y pantalón negro, Raphael permaneció de pie la mayor parte del concierto, aunque brevemente se sentó en una silla de tipo ejecutiva que tuvo en el centro de la tarima hacia la mitad de la presentación. Su voz, quizá menos potente que en décadas anteriores, se mantuvo, sin embargo, llena de expresión y con una entonación nítida en todas las canciones.

El Divo de Linares, quien en mayo cumplirá 83 años, también se dio el gusto con interpretaciones de versiones en español de los clásicos de su musa Édith Piaf “Padam Padam”, “La vie en rose” y “Hymne à l’amour”. Y también incluyó el vals argentino “Que nadie sepa mi sufrir”, conocido popularmente como “Amor de mis amores”, que décadas después de su composición por parte de Ángel Cabral y Enrique Dizeo retomara Piaf como “La foule”.

Raphael, con más de 60 años de carrera y más de 70 millones de copias de álbumes vendidas, ha recibido 300 discos de oro, 50 de platino y un disco de uranio. Sus interpretaciones llenas de dramatismo y su voz con un rango amplio han quedado plasmadas en álbumes como “Canta”, “Qué dirán de mí” y “En carne viva”.

Este fin de semana Raphael tiene una segunda fecha programada en el Auditorio Nacional.

FUENTE: AP

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