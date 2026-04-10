americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rapero Offset sale del hospital tras ser baleado afuera de un casino en Florida

NUEVA YORK (AP) — El rapero Offset fue dado de alta del hospital después de recibir un disparo a principios de esta semana afuera de un casino de Florida, informó un portavoz el viernes.

ARCHIVO - Offset llega a los premios iHeartRadio Music Awards, el 17 de marzo de 2025, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Offset llega a los premios iHeartRadio Music Awards, el 17 de marzo de 2025, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP

Offset, un tercio del influyente trío de hip hop Migos, recibió un disparo la noche del lunes tras una pelea en el Seminole Hard Rock en Hollywood, justo al norte de Miami.

Un portavoz de Offset confirmó el martes que el rapero se encontraba en condición estable, pero se desconocía su estado exacto. La policía indicó que las lesiones no ponían en peligro su vida.

Un representante de Offset afirmó el viernes: “Offset fue dado de alta del hospital y está de pie y caminando. Estamos inmensamente agradecidos con los médicos, las enfermeras y todo el personal del hospital que lo atendió tan bien”.

El rapero compartió su propio comunicado en redes sociales el viernes y escribió: “¡Gracias a todos los que se han comunicado conmigo y me han mostrado cariño! Estoy bien… ¡pero planeo estar mejor! Estoy enfocado en mi familia, mi recuperación y en volver a la música… dándome cuenta de que la vida está hecha de victorias silenciosas y derrotas ruidosas...”.

“La vida es una apuesta y yo todavía estoy jugando para ganar”, concluyó.

A principios de esta semana, los agentes detuvieron a dos personas. El rapero Lil Tjay, cuyo nombre verdadero es Tione Jayden Merritt, fue arrestado en relación con el altercado que ocurrió antes del tiroteo, informó el Departamento de Policía Seminole en Florida. Fue acusado de conducta desordenada y de conducir un vehículo sin una licencia válida.

La segunda persona detenida en el lugar no ha sido acusada y los investigadores trabajaban para identificar a otros involucrados, señaló la policía en un comunicado el martes.

Offset, cuyo nombre verdadero es Kiari Kendrell Cephus, lanzó su carrera con Migos, uno de los grupos de hip hop más populares de todos los tiempos. El trío de Atlanta es celebrado por su “flow” de tríos a toda velocidad, una forma de interpretar a menudo imitada que cambió la trayectoria del trap.

El grupo tuvo varios sencillos multiplatino, incluidos “Bad and Boujee”, que llegó al número 1 en la lista Hot 100 de Billboard, que incluye todos los géneros, “Stir Fry” y “Narcos”. Migos lanzó cuatro álbumes de larga duración a lo largo de su carrera.

Hace más de tres años, Takeoff, primo de Offset y otro integrante de Migos, recibió un disparo y murió en una bolera de Houston.

Como solista conocido por su estilo idiosincrático con una destreza melódica y agresiva, Offset ha publicado tres álbumes de larga duración.

También estuvo casado con la rapera Cardi B. La pareja se casó en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta. En 2024, Cardi B anunció que presentó una demanda de divorcio. Tienen tres hijos en común.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Kamala Harris, exvicepresidenta y candidata presidencial en 2024, llega a la Convención de la National Action Network (NAN) en Nueva York, el viernes 10 de abril de 2026. (AP Foto/Angelina Katsanis)

“Lo estoy pensando”, dice Kamala Harris sobre candidatura presidencial en 2028

Díaz-Canel rechaza demandas de EE.UU. sobre presos políticos y elecciones en histórica entrevista a NBC

Díaz-Canel rechaza demandas de EE.UU. sobre presos políticos y elecciones en histórica entrevista a NBC

Un cartón de huevos en un supermercado en Windham, Maine el 27 de enero del 2025. (AP foto/Robert F. Bukaty)

Inflación sube a 3,3% en EEUU por crisis en Irán

Hermana de Anna Bensi llega a Miami tras interrogatorio en Cuba y denuncia presión de la Seguridad del Estado

Hermana de Anna Bensi llega a Miami tras interrogatorio en Cuba y denuncia presión de la Seguridad del Estado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter