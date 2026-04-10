Rapero Offset sale del hospital tras ser baleado afuera de un casino en Florida

ARCHIVO - Offset llega a los premios iHeartRadio Music Awards, el 17 de marzo de 2025, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP

Offset, un tercio del influyente trío de hip hop Migos, recibió un disparo la noche del lunes tras una pelea en el Seminole Hard Rock en Hollywood, justo al norte de Miami.

Un portavoz de Offset confirmó el martes que el rapero se encontraba en condición estable, pero se desconocía su estado exacto. La policía indicó que las lesiones no ponían en peligro su vida.

Un representante de Offset afirmó el viernes: “Offset fue dado de alta del hospital y está de pie y caminando. Estamos inmensamente agradecidos con los médicos, las enfermeras y todo el personal del hospital que lo atendió tan bien”.

El rapero compartió su propio comunicado en redes sociales el viernes y escribió: “¡Gracias a todos los que se han comunicado conmigo y me han mostrado cariño! Estoy bien… ¡pero planeo estar mejor! Estoy enfocado en mi familia, mi recuperación y en volver a la música… dándome cuenta de que la vida está hecha de victorias silenciosas y derrotas ruidosas...”.

“La vida es una apuesta y yo todavía estoy jugando para ganar”, concluyó.

A principios de esta semana, los agentes detuvieron a dos personas. El rapero Lil Tjay, cuyo nombre verdadero es Tione Jayden Merritt, fue arrestado en relación con el altercado que ocurrió antes del tiroteo, informó el Departamento de Policía Seminole en Florida. Fue acusado de conducta desordenada y de conducir un vehículo sin una licencia válida.

La segunda persona detenida en el lugar no ha sido acusada y los investigadores trabajaban para identificar a otros involucrados, señaló la policía en un comunicado el martes.

Offset, cuyo nombre verdadero es Kiari Kendrell Cephus, lanzó su carrera con Migos, uno de los grupos de hip hop más populares de todos los tiempos. El trío de Atlanta es celebrado por su “flow” de tríos a toda velocidad, una forma de interpretar a menudo imitada que cambió la trayectoria del trap.

El grupo tuvo varios sencillos multiplatino, incluidos “Bad and Boujee”, que llegó al número 1 en la lista Hot 100 de Billboard, que incluye todos los géneros, “Stir Fry” y “Narcos”. Migos lanzó cuatro álbumes de larga duración a lo largo de su carrera.

Hace más de tres años, Takeoff, primo de Offset y otro integrante de Migos, recibió un disparo y murió en una bolera de Houston.

Como solista conocido por su estilo idiosincrático con una destreza melódica y agresiva, Offset ha publicado tres álbumes de larga duración.

También estuvo casado con la rapera Cardi B. La pareja se casó en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta. En 2024, Cardi B anunció que presentó una demanda de divorcio. Tienen tres hijos en común.

FUENTE: AP