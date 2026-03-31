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Rangers vencen 8-5 a Orioles, luego que ni deGrom ni Eflin sobreviven al 5to inning

BALTIMORE (AP) — Danny Jansen conectó tres hits, incluido un jonrón de tres carreras en la séptima entrada, para que los Rangers de Texas vencieran el martes 8-5 a los Orioles de Baltimore.

Danny Jansen (derecha), festeja con el dominicano Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, tras batear un jonrón de tres carreras frente a los Orioles de Baltimore, el martes 31 de marzo de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Danny Jansen (derecha), festeja con el dominicano Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, tras batear un jonrón de tres carreras frente a los Orioles de Baltimore, el martes 31 de marzo de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Jacob deGrom permitió tres carreras en 4 2/3 entradas del juego que marcó su primera apertura de la temporada. El derecho de Texas fue retirado de su salida programada el sábado debido a un problema de rigidez en el cuello.

Ponchó a siete sin otorgar bases por bolas ante Baltimore, pero toleró un jonrón solitario de Pete Alonso —su excompañero con los Mets— en la cuarta entrada, así como un doble de dos carreras de Gunnar Henderson en la quinta.

Baltimore tuvo que recurrir a su bullpen incluso antes, cuando Zach Eflin salió en el cuarto episodio por molestias en el codo.

El dominicano Ezequiel Durán y Corey Seager también se volaron la barda por los Rangers, que han ganado cuatro encuentros seguidos tras perder su juego inaugural. Es la primera vez que arrancan 4-1 o mejor desde 2012.

Durán inauguró la pizarra en la tercera con un jonrón solitario ante Eflin, antes de que Alonso lo empatara con su primer cuadrangular desde que firmó con los Orioles en el receso previo a la temporada. Eflin fue reemplazado con dos hombres en base y dos outs en la cuarta.

El relevista Grant Wolfram salió de ese apuro, pero luego permitió carreras en la quinta con el triple impulsor de Wyatt Langford y el sencillo productor de Seager.

Henderson lo empató 3-3 y sacó del juego a deGrom, pero los Rangers recuperaron rápidamente la ventaja en la sexta cuando el cubano Yennier Cano (0-1) permitió un sencillo impulsor de Brandon Nimmo.

Cole Winn (1-0) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas como relevista.

Por los Rangers, el dominicano Durán de 4-1 con una anotada y una producida.

FUENTE: AP

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