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Rangers desperdician ventaja de 3 carreras en la 9na pero superan a Filis por 5-4 en 10ma

FILADELFIA (AP) — Jake Burger y Corey Seager sacudieron sendos vuelacercas por los Rangers de Texas, quienes dilapidaron una ventaja de tres carreras en la novena entrada pero superaron el sábado 5-4 a los Filis de Filadelfia en 10 episodios.

Jake Burger, de los Rangers de Texas, pega un jonrón de dos carreras en el duelo del sábado 28 de marzo de 2026 ante los Filis de Filadelfia (AP Foto/Chris Szagola)
Jake Burger, de los Rangers de Texas, pega un jonrón de dos carreras en el duelo del sábado 28 de marzo de 2026 ante los Filis de Filadelfia (AP Foto/Chris Szagola) AP

Los Filis estuvieron cerca de empatar de nuevo el juego en la décima entrada.

Bryce Harper rompió un inicio de temporada en que se había ido de 8-0 al pegar un sencillo al jardín derecho con el bate roto y dos outs ante Tyler Alexander, lo que puso la pizarra 5-4. Alec Bohm elevó un globo contra Alexander, quien se acreditó el salvamento, para terminar el juego.

Wyatt Langford bateó un sencillo ante el cerrador de los Filis, Jhoan Durán, para abrir la décima, lo que envió al corredor automático a tercera. El dominicano Durán (0-1) hizo un pitcheo descontrolado que permitió anotar a Brandon Nimmo y luego permitió un sencillo impulsor de Andrew McCutchen para una ventaja de 5-3.

Chris Martin (1-0) consiguió un out en la novena para llevarse la victoria.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa sin turno oficial pero con una anotada. El cubano Adolis García de 4-1 con una anotada y una remolcada.

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