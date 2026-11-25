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Michael Porter Jr., alero de los Nets de Brooklyn, envía un pase frente a Kyle Kuzma, de los Bucks de Milwaukee, durante el partido del miércoles 25 de noviembre de 2026 (AP Foto/Kylie Bridenhagen) AP

Egor Demin sumó 15 unidades, Michael Porter Jr. registró 12 puntos y 11 rebotes, mientras que Day’Ron Sharpe contribuyó con 11 tantos y 14 tableros por Brooklyn, que mejoró a 1-2 en el encuentro de la fase de grupos de la Copa NBA.

Tyler Herro anotó 28 puntos, el mexicano Jaime Jáquez Jr. consiguió 21, y Kyle Kuzma y Kel’el Ware agregaron 13 cada uno para los Bucks, que cayeron a 0-3 en el grupo de la Copa NBA que también incluye a Detroit, Orlando y Toronto.

Los Bucks, que rompieron una racha de 13 derrotas al vencer a Toronto 116-111 la noche del lunes, arrancaron con ventaja de 9-2 en el primer cuarto, pero los Nets respondieron con una racha de 16-2 para ponerse al frente. Brooklyn ganaba 28-24 tras el primer periodo.

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FUENTE: AP