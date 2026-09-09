Rams se preparan para el debut de Garrett cuano se midan ante 49ers en Australia

Exterior del Melbourne Cricket Ground el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Melbourne, Australia, previo al partido de fútbol americano de la NFL entre los Rams de Los Ángeles y los 49ers de San Francisco. (Foto AP/Asanka Brendon Ratnayake) AP

Los rivales de la NFC Oeste disputan el primer partido de la NFL en Australia, y las formas marcadamente distintas en que realizaron este viaje épico han atraído casi tanta atención como las dos plantillas repletas de estrellas que se preparan para dar un espectáculo.

Los 49ers llevan más de una semana en Australia, ajustando sus relojes biológicos de la manera tradicional y ganándose a miles de aficionados australianos que valoran su compromiso con este momento histórico.

Los Rams tenían previsto llegar a Melbourne alrededor del amanecer del jueves, aproximadamente 28 horas antes del saque inicial del viernes por la mañana, necesario para que el partido se juegue el jueves por la noche en horario estelar en Estados Unidos. Esto se debe a que el entrenador en jefe Sean McVay está convencido de que pueden contrarrestar el desfase horario y optimizar su preparación para el juego quedándose en casa con el horario de California.

Ambos equipos coinciden en que este contraste en la preparación no es un referéndum sobre la mejor manera de afrontar un par de vuelos de 16 horas con un partido de fútbol americano entre medio, aunque el resto del mundo podría verlo así después del pitido final.

Estoy seguro de que será un buen caso de estudio para cualquiera en el futuro que se siente a darle demasiadas vueltas a cuál ayudó o no, pero lo que realmente va a (ganar) este partido es quién juegue mejor al fútbol americano. Hay demasiadas variables en todo esto con 53 jugadores en cada equipo, con 3 horas y media de fútbol americano, como para que yo le dé demasiadas vueltas o diga algo que le dé a un equipo una gran ventaja sobre el otro”, señaló Kyle Shanahan, entrenador de los 49ers.

En cambio, este partido es principalmente una dura prueba temprana tanto para los Rams, favoritos al Super Bowl, como para los 49ers, cargados de talento y que también pretenden ser aspirantes al título. Los cuerpos técnicos y los jugadores veteranos se conocen a fondo tras una década de competencia entre Shanahan y McVay, quienes buscan constantemente una ventaja.

“No creo que haya una manera correcta de hacerlo. Ellos tienen un plan, y estoy seguro de que consultaron a distintos equipos y personas para encontrar una forma de combatir el desfase horario y un viaje tan largo. Nosotros hemos hecho lo mismo. Creo que ambos seguimos nuestras metodologías”, dijo Myles Garrett, ala defensiva que debutará con los Rams en Australia.

Garrett estará acompañado por el esquinero estrella Trent McDuffie y el esquinero Jaylen Watson en sus debuts con la defensa renovada de Los Ángeles.

Pero Garrett no estará acompañado en el MCG por Aaron Donald, quien puso fin a su retiro de 2 años y medio a finales del mes pasado. Los Rams decidieron que Donald, de 35 años, se quedará en casa mientras incrementa deliberadamente su preparación para el regreso, y eso es un rayo de esperanza para Shanahan, quien estaba seguro de que su viejo amigo McVay llevaría a Donald a Australia.

“Nunca me había alegrado tanto de estar equivocado en algo”, expresó Shanahan.

Los 49ers esperan contar en su alineación con las estrellas veteranas Nick Bosa y George Kittle tras largas recuperaciones por lesiones, pero Shanahan no está seguro de cuánto jugarán.

Enfrentamiento a seguir

El nuevo eje de la defensa de Los Ángeles y su contraparte del Pro Bowl tienen su primera oportunidad de perseguir mariscales de campo juntos, y los tackles titulares de los Niners deben detenerlos. El atletismo fuera de este mundo y la tenacidad de Garrett pueden cambiar un partido en un instante, y él entiende la importancia de este duelo de rivalidad para establecer el tono de su etapa con los Rams. El incombustible Williams ha reconocido la dificultad de la primera asignación de su 17ª temporada en la NFL, pero las ofensivas de Shanahan ya han mantenido a raya a los Rams: Los Ángeles logró capturar a Mac Jones solo una vez durante los dos enfrentamientos entre rivales la temporada pasada.

Estadísticas y datos

— Los 49ers buscan ganar su partido inaugural por cuarto año consecutivo, algo que no han logrado desde 2011-14. Con Shanahan, tienen marca de 5-4 en la Semana 1.

— McVay tiene marca de 6-2 en partidos inaugurales de temporada, pero sus dos derrotas fueron en juegos de exhibición que derivaron en terribles inicios de campaña. Los Rams fueron arrollados en un inaugural de temporada en jueves por la noche contra Buffalo en 2022 antes de registrar la peor temporada de un campeón defensor en la historia de la NFL, y perdieron un duelo de domingo por la noche con Detroit en 2024, presagiando un inicio de 1-4.

— San Francisco terminó último en la NFL en 2025 con 20 capturas.

— El Jugador Más Valioso de la liga de la temporada pasada, Matthew Stafford, necesita dos pases de touchdown para empatar a Philip Rivers (425) con la sexta mayor cantidad en la historia de la NFL. Stafford, que ha lanzado al menos dos pases de TD en 11 partidos consecutivos de temporada regular, tiene marca de 4-9 en su carrera contra San Francisco.

— Los 49ers lideraron la NFL la temporada pasada al convertir el 49,8% de sus terceros intentos.

— Los Rams tienen marca de 3-0 en partidos internacionales con McVay, con tres victorias por paliza en Londres.

— El corredor de los Niners Christian McCaffrey lideró la liga con 413 toques desde la línea de golpeo la temporada pasada, su tercera campaña con al menos 2.000 yardas desde la línea de golpeo, a una del récord de la NFL.

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El periodista de AP especializado en fútbol americano profesional Josh Dubow contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP