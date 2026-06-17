Raleigh conecta hit decisivo y Marineros vencen 3-1 a Orioles

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Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, conecta un sencillo productor de dos carreras durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el martes 16 de junio de 2026, en Seattle. (Foto AP/John Froschauer) AP

El dominicano Julio Rodríguez aportó un sencillo impulsor para los Marineros, que mantienen una ligera ventaja en la División Oeste de la Liga Americana. Gilbert (5-4) se combinó con dos relevistas para permitir apenas tres hits.

Raleigh rompió el empate 1-1 en la séptima. Bateando a la derecha ante el relevista Grant Wolfram, con las bases llenas y un out, el bateador ambidiestro conectó una línea al jardín central que remolcó al dominicano Victor Robles y Colt Emerson.

Eduard Bazardo lanzó una octava entrada perfecta y el mexicano Andrés Muñoz trabajó una novena de un hit para su 11.º salvamento.

Gilbert permitió un doble abriendo la entrada a Taylor Ward y un sencillo impulsor del dominicano Samuel Basallo con dos outs en la primera, pero retiró a sus siguientes 16 bateadores.

Seattle empató en la tercera cuando Rodríguez pegó un sencillo con dos outs, después de que el abridor de los Orioles, Brandon Young (5-2), otorgara bases por bolas a Miles Mastrobuoni y J.P. Crawford con un out.

Young permitió tres carreras y cuatro hits en seis entradas y un tercio.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP