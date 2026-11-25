El futbolista Raheem Sterling (izquierda) se presenta para escuchar la sentencia, el miércoles 25 de noviembre de 2026, en un tribunal de Hampshire, Inglaterra. (Andrew Matthews/PA vía AP) AP

Sterling, de 31 años, no mostró reacción cuando se dictó la sentencia en el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, en relación con un incidente del 28 de mayo, cuando estrelló su Lamborghini Urus en la M3, en el sur de Inglaterra.

Se declaró culpable el 15 de septiembre de conducción peligrosa, posesión de seis cartuchos de óxido nitroso para inhalación indebida —una droga de clase C— y de no proporcionar una muestra.

También se ordenó a Sterling completar 100 horas de trabajo no remunerado y se le prohibió conducir durante 24 meses.

Imágenes policiales del arresto de Sterling el día del incidente lo muestran dentro del vehículo siniestrado con dos cartuchos sobre el regazo, mientras el agente le decía “puedes dejar eso”, según informó la agencia noticiosa Press Association.

El tribunal escuchó que su vehículo se salió de la calzada y chocó contra una puerta metálica durante la hora punta matutina, lo que causó daños a su coche. Las autoridades habían indicado previamente que no hubo otros vehículos implicados y que no se reportaron heridos.

El tribunal escuchó que Sterling había estado despierto toda la noche y fue visto en un restaurante de comida rápida alrededor de la 1 de la madrugada —más de siete horas antes de la colisión— conduciendo y consumiendo óxido nitroso.

La jueza de distrito Kirsty Allman afirmó que Sterling expuso a “un gran número de usuarios de la vía a un riesgo significativo de sufrir daños graves por la manera en que condujo en dos autopistas y en el momento de mayor afluencia de viajes esa mañana”, según PA.

La jueza reconoció que el óxido nitroso se había convertido en un “mecanismo de afrontamiento desadaptativo” para Sterling durante un “periodo difícil” de su carrera.

“Es importante que, poco después de su arresto y de manera totalmente voluntaria, usted se puso en contacto con servicios de adicciones”, añadió.

Sterling, que marcó 20 goles en 82 partidos con Inglaterra, actualmente no tiene club. Ha jugado para varios de los principales equipos de Inglaterra, como Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal, y la temporada pasada estuvo en el club neerlandés Feyenoord con un contrato de corta duración.

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FUENTE: AP