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Rafael Jódar dice que no apartó a una recogepelotas en Roland Garros

PARÍS (AP) — El español Rafael Jódar manifestó que no apartó a una recogepelotas de su camino durante su victoria de tercera ronda ante el estadounidense Alex Michelsen en Roland Garros el viernes.

Rafael Jódar devuelve ante Alex Michelsen durante la tercera ronda de Roland Garros, el viernes 29 de mayo de 2026. (AP Foto/Aurelien Morissard)
Rafael Jódar devuelve ante Alex Michelsen durante la tercera ronda de Roland Garros, el viernes 29 de mayo de 2026. (AP Foto/Aurelien Morissard) AP

Las imágenes del incidente, que ocurrió entre sets, aparecieron en redes sociales, pero parecían inconcluyentes. Jódar acababa de lanzar una botella de agua a su palco con la mano izquierda cuando una recogepelotas cruzó de repente por su trayectoria.

“Nunca haría eso. No la toqué. No, no, no", señaló.

La recogepelotas perdió el equilibrio por un momento antes de recuperarlo. No estaba claro si hubo algún contacto, ya que Jódar también parecía estar haciendo gestos hacia la persona en el palco —de quien dijo que era su padre— con la mano izquierda al mismo tiempo que pasaba junto a la niña.

“No la empujé ni nada. Le estaba diciendo a mi papá que me diera las cosas que me iba a dar después de una pausa para ir al baño cuando yo estaba regresando", explicó Jódar después del partido. "Ella estaba en medio, así que creo que intentaba apartarse. Iba hacia atrás, pero creo que, como que, se cayó, pero no porque yo la empujara”.

Jódar indicó que la recogepelotas se enredó los pies con la lona de la pista.

“Estaba justo detrás de ella. Así que cuando caminaba hacia atrás, se cayó con eso", indicó el español de 19 años. "Aprecio todo el trabajo que están haciendo los recogepelotas. Sé que es difícil, con el calor y las condiciones, quedarse ahí, así que lo valoro. Nunca podría, ya sabes, empujar a un recogepelotas”.

Jodar, cabeza de serie número 27, ganó 7-6 (2), 6-7 (5), 4-6, 6-3, 6-3 para alcanzar por primera vez los octavos de final de un Grand Slam

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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