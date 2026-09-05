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Rafael Devers y Christian Koss conectan 2 jonrones cada uno en triunfo de Gigantes, 9-5 ante Mets

NUEVA YORK (AP) — Rafael Devers y Christian Koss conectaron dos jonrones cada uno el sábado, para que los Gigantes de San Francisco derrotaran 9-5 a los Mets de Nueva York.

El dominicano Rafael Devers, de los Gigantes de San Francisco, recorre las bases luego de batear un jonrón ante los Mets de Nueva York el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Noah K. Murray)
El dominicano Rafael Devers, de los Gigantes de San Francisco, recorre las bases luego de batear un jonrón ante los Mets de Nueva York el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Noah K. Murray) AP

Fue la segunda vez esta temporada que al menos dos jugadores de los Gigantes pegaron dos jonrones en el mismo juego. El dominicano Willy Adames, Matt Chapman y Casey Schmitt sacaron la pelota del parque dos veces cada uno el 5 de junio, en una paliza de 18-3 sobre los Cachorros de Chicago.

Esto marca la primera temporada en la que los Gigantes han tenido dos juegos en los que al menos dos jugadores conectaron dos jonrones desde 1958, cuando Willie Mays y Daryl Spencer lo lograron en partidos consecutivos contra los Dodgers de Los Ángeles el 12 y 13 de mayo.

El juego de dos jonrones fue el tercero de esta temporada para el dominicano Devers y el 23.º de su carrera en las Grandes Ligas. Los 35 vuelacercas de Devers son la mayor cantidad para un jugador de los Gigantes desde que Barry Bonds acumuló 45 en 2004.

Devers, quien sumó un jonrón, dos dobles y cinco carreras impulsadas el viernes, en la derrota de los Gigantes por 10-6, batea para .420 (21 de 50), con nueve vuelacercas y 21 carreras impulsadas en sus últimos 13 juegos.

El encuentro de dos jonrones fue el primero para Koss, quien llegó al sábado con cuatro vuelacercas en sus primeros 124 juegos en las Grandes Ligas. Koss estuvo cerca de volver a volarse la barda en la novena, pero el dominicano Juan Soto hizo una atrapada mediante un salto en la pared del jardín izquierdo.

El venezolano Osleivis Basabe y Grant McCray también conectaron cuadrangulares por los Gigantes, cuyos seis cuadrangulares se quedaron a uno de su máximo de la temporada, establecido el 5 de junio.

Anthony Molina (3-0) permitió un hit —el jonrón de dos carreras de A.J. Ewing en la segunda entrada. El venezolano ponchó además a seis en cinco innings.

El novato zurdo de los Mets, Zac Thornton (3-5), permitió seis carreras —la mayor cifra de su carrera— y ponchó a seis en cinco innings.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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