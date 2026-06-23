Radiografía de la versión goleadora de Messi. Ajustes tácticos y nuevos interlocutores en Argentina

Leandro Paredes (5) agarra de la camiseta a su compañero Lionel Messi al celebrar el segundo gol de Argentina en la victoria 2-0 ante Austria en el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

A los 98 minutos, Messi cerró el triunfo 2-0 ante Austria y la clasificación de Argentina el lunes a la siguiente fase del Mundial, primero eludiendo al arquero y luego exponiendo la zurda ante el bloqueo de un rival para mandarla a la red.

Tras el alocado festejo con sus compañeros, el Diez se frotó la rodilla y caminó algunos pasos con dificultad. Fue apenas un golpe, pero evidencia la intensidad con la que Messi encara la competencia a punto de cumplir los 39 años.

Ante las dudas sobre su potencial físico, Messi responde con una versión goleadora. Anotó los cinco goles de su equipo en el Mundial, que le permitieron batir el récord como máximo artillero en la historia de la competencia (18) que estaba en poder del alemán Miroslav Klose (16) desde Brasil 2014.

En el epílogo de su carrera, se presumía que Messi podía asumir un rol más de asistidor, evitando exponerse al roce ante defensores rivales. En cambio, el astro es el finalizador de los ataques de un equipo que se articula para que su mejor futbolista pueda desplegar su sabiduría en el área.

“Al momento de activarse, cuando se activa Leo se activan todos. Eso es también un mérito del equipo”, analizó el entrenador Lionel Scaloni. “Cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó, robó un balón en el gol. Se lo notó que estaba comprometido. Estar comprometido ante esto es por algo, es lo que genera él”.

El técnico admitió que ya no cuenta con más calificativos para describir a Messi: “Es impresionante. Yo ya no sé mas que decir, hasta cansa”.

El factor Enzo

El primer ajuste táctico que introdujo Scaloni en el equipo respecto al que ganó el título en Qatar 2022 ha sido en el medio: Alexis Mac Allister ocupa el mediocentro y Enzo Fernández más adelantado, oficina como punto de partida de los ataques.

El técnico buscó así aprovechar la metamorfosis de Fernández en el Chelsea, de un mediocampista de marca a uno más ofensivo, que llega con frecuencia a posición de gol.

“Leo (Scaloni) nos da mucha libertad dentro del mediocampo para movernos. Me gusta mucho ser la base del equipo”, reconoció el futbolista surgido en River Plate en la conferencia previa al duelo contra Austria. “Me siento muy cómodo partiendo desde la base al lado de Alexis y llegando al área”.

Los cambios en defensa

En el costado izquierdo de la defensa también es novedoso. Scaloni apostó por Lisandro Martínez en lugar de Nicolás Otamendi, titular inamovible en Qatar. Y forzado por la lesión del lateral Nicolás Tagliafico, dueño del puesto, eligió a Facundo Medina, quien ha superado las expectativas en su primera Copa del Mundo.

“Licha” Martínez, zaguero del Manchester United que dejó atrás una grave lesión de rodilla, es imbatible en el mano a mano y además ofrece una salida más limpia, convirtiéndose en el primer eslabón del ataque argentino.

“Me siento muy bien, trabajamos mucho para estar en este momento, sentirme bien así en los físico”, contó Martínez tras la victoria ante Austria. “Fueron momentos muy duros con la lesión, pero es ahí donde uno tiene que mostrar su verdadera personalidad y luchar”.

El lateral del Olympique de Marsella fue la mayor sorpresa en la lista de 26 convocados. Entró en lugar del campeón mundial Marcos Acuña. En dos partidos como titular, justificó la elección.

Medina fue asistidor en el primer gol de Messi que le permitió batir el récord de Klose.

“Siempre le decía al Negro (por Medina): ‘tirala atrás, boludo, que yo siempre llego’. Y la dejó espectacular. Me hizo recordar los viejos tiempos con Jordi Alba, que me daba ese tipo de pases”, lo elogió Messi, en referencia al ex lateral que fue su socio en el mejor Barcelona de la historia.

La sequía de los centrodelanteros

La versión goleadora de Messi en el Mundial parece ir en desmedro de los artilleros Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Lautaro arrancó de titular y todavía no pudo anotar en dos mundiales disputados. Oficia de faro para llevarse las marcar rivales, lo cual le permite a Messi pisar el área con más libertad para la definición. Pero como todo centrodelantero necesita del gol y se fue ofuscado cuando Scaloni lo reemplazó en el segundo tiempo.

La “Araña”, titular en Qatar, perdió el puesto al menos por ahora debido a una dolencia en el tobillo que arrastra desde final de la temporada con el Atlético Madrid. Tal vez algo desenfocado por la novela de su transferencia al Barcelona, está todavía lejos de su mejor versión de hace cuatro años.

Amuleto contra Jordania

Tras asegurar el primer puesto en el Grupo J, Scaloni adelantó que hará cambios para enfrentar el sábado a Jordania en Dallas. “La idea es darle la posibilidad de que juegen la mayoría, que se lo merecen”.

No está claro que Messi sea parte de esa rotación. En caso de ausentarse, jugará Nicolás Paz.

El zaguero Cristian Romero, que salió en el inicio del complemento la víspera por un golpe en la rodilla derecha, la misma que se había lesionado a principios de abril jugando para el Tottenham, y van a realizarle estudios para evaluar su condición. Otamendi y Marcos Senesi se perfilan como centrales.

También podrían tener minutos en cancha Tagliafico, los volantes Valentín Barco y Exequiel Palacios y el extremo Nicolás González. Y en ataque, Álvarez jugaría desde el arranque.

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FUENTE: AP