americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Racing gana e Independiente pierde en antesala del clásico de Avellaneda

BUENOS AIRES (AP) — Racing Club festejó una importante victoria 2-1 en su visita a Belgrano de Córdoba, mientras que Independiente cayó 2-1 en casa frente a Talleres de Córdoba y fue reprobado por sus hinchas, en la antesala del clásico de Avellaneda que se disputará tras la pausa del Torneo Apertura por la disputa de la Fecha FIFA.

De esta forma, tras sendos partidos disputados el sábado por la 12da. jornada, los clásicos rivales llegarán con ánimos contrapuestos al choque en el estadio Libertadores de América de principios de abril, más allá de que ambos deberán jugar previamente sus compromisos por 32avos de final de la Copa Argentina.

La “Academia” dio un golpe inesperado en Córdoba frente a un Belgrano que de ganar hubiera alcanzado la cima de la Zona B.

El conjunto de Gustavo Costas rompió el cero con un golazo de Adrián “Toto” Fernández a los 30 minutos y antes del cierre del primer tiempo su arquero Facundo Cambeses contuvo un penal a Nicolás “Uvita” Fernández.

“Duván habló con Dios y me dijo que iba a atajar un penal, que me tirara a la derecha”, declaró el arquero Cambeses en relación a un comentario que recibió del delantero colombiano Vergara, lesionado en vísperas del cotejo.

El “Pirata” igualó transitoriamente con un remate del nacionalizado armenio Lucas Zelarrayán a los 54, pero la visita inclinó nuevamente la balanza con un cabezazo de Marco Di Cesare a los 61, tras una jugada de pelota parada.

Racing escaló provisionalmente al tercer puesto de la Zona B, liderada por Independiente Rivadavia de Mendoza.

Por segundo partido consecutivo a Independiente le dieron vuelta el resultado. Lo había hecho Instituto y ahora lo consiguió el Talleres de Carlos Tevez, con goles de Augusto Schott, de cabeza, y del juvenil Valentín Dávila.

El equipo de Gustavo Quinteros, tuvo un buen arranque, luego se quedó, e incluso así logró ponerse en ventaja por intermedio del paraguayo Gabriel Ávalos. Pero los cambios le resultaron mejor a la visita, que se terminó llevando a Córdoba tres puntos de oro que lo posicionan cerca de la cima en la Zona A.

El uruguayo Matías Abaldo se perderá el clásico tras haber sido expulsado.

El público local despidió con silbidos a sus jugadores, más por la escasa cosecha de puntos (podría abandonar la zona de playoff esta misma fecha) que por la actuación frente a la “T”, que tuvo ribetes aceptables.

“Estoy dolido y angustiado, pero no pierdo nunca la fuerza”, afirmó el entrenador Quinteros.

El invicto de Vélez Sarsfield llegó a su fin. El verdugo fue Lanús, el vigente campeón de la Sudamericana y la Recopa, que lo venció 1-0 a domicilio con cabezazo de Carlos Izquierdoz.

Pese a la derrota, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto seguirá como líder de la Zona A. Sin embargo, varios de sus perseguidores se le han acercado y el propio “Granate” quedó a cuatro puntos, con un partido menos disputado.

Momentáneo escolta de Vélez es Defensa Y Justicia, el único equipo en el torneo que aún no conoció derrota.

Más allá de jugar casi una hora con un hombre menos, el “Halcón” venció 2-0 como anfitrión a Unión de Santa Fe, con un tanto conquistado por el uruguayo Juan Gutiérrez.

Newell ’s Old Boys volvió a sonreír al concretar su primer triunfo y escapar provisionalmente de la zona de descenso.

La “Lepra” se recuperó de la durísima goleada 5-0 sufrida ante Lanús la fecha anterior al vencer 1-0 en casa a Gimnasia de Mendoza con un postrero gol de Walter Mazzantti.

En el equipo rosarino vio la roja el uruguayo Armando Méndez.

El domingo saldrán a escena los dos más grandes del fútbol argentino: River Plate visitará a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, mientras que Boca Juniors recibirá a Instituto en La Bombonera.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter