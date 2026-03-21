Racing gana e Independiente pierde en antesala del clásico de Avellaneda

De esta forma, tras sendos partidos disputados el sábado por la 12da. jornada, los clásicos rivales llegarán con ánimos contrapuestos al choque en el estadio Libertadores de América de principios de abril, más allá de que ambos deberán jugar previamente sus compromisos por 32avos de final de la Copa Argentina.

La “Academia” dio un golpe inesperado en Córdoba frente a un Belgrano que de ganar hubiera alcanzado la cima de la Zona B.

El conjunto de Gustavo Costas rompió el cero con un golazo de Adrián “Toto” Fernández a los 30 minutos y antes del cierre del primer tiempo su arquero Facundo Cambeses contuvo un penal a Nicolás “Uvita” Fernández.

“Duván habló con Dios y me dijo que iba a atajar un penal, que me tirara a la derecha”, declaró el arquero Cambeses en relación a un comentario que recibió del delantero colombiano Vergara, lesionado en vísperas del cotejo.

El “Pirata” igualó transitoriamente con un remate del nacionalizado armenio Lucas Zelarrayán a los 54, pero la visita inclinó nuevamente la balanza con un cabezazo de Marco Di Cesare a los 61, tras una jugada de pelota parada.

Racing escaló provisionalmente al tercer puesto de la Zona B, liderada por Independiente Rivadavia de Mendoza.

Por segundo partido consecutivo a Independiente le dieron vuelta el resultado. Lo había hecho Instituto y ahora lo consiguió el Talleres de Carlos Tevez, con goles de Augusto Schott, de cabeza, y del juvenil Valentín Dávila.

El equipo de Gustavo Quinteros, tuvo un buen arranque, luego se quedó, e incluso así logró ponerse en ventaja por intermedio del paraguayo Gabriel Ávalos. Pero los cambios le resultaron mejor a la visita, que se terminó llevando a Córdoba tres puntos de oro que lo posicionan cerca de la cima en la Zona A.

El uruguayo Matías Abaldo se perderá el clásico tras haber sido expulsado.

El público local despidió con silbidos a sus jugadores, más por la escasa cosecha de puntos (podría abandonar la zona de playoff esta misma fecha) que por la actuación frente a la “T”, que tuvo ribetes aceptables.

“Estoy dolido y angustiado, pero no pierdo nunca la fuerza”, afirmó el entrenador Quinteros.

El invicto de Vélez Sarsfield llegó a su fin. El verdugo fue Lanús, el vigente campeón de la Sudamericana y la Recopa, que lo venció 1-0 a domicilio con cabezazo de Carlos Izquierdoz.

Pese a la derrota, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto seguirá como líder de la Zona A. Sin embargo, varios de sus perseguidores se le han acercado y el propio “Granate” quedó a cuatro puntos, con un partido menos disputado.

Momentáneo escolta de Vélez es Defensa Y Justicia, el único equipo en el torneo que aún no conoció derrota.

Más allá de jugar casi una hora con un hombre menos, el “Halcón” venció 2-0 como anfitrión a Unión de Santa Fe, con un tanto conquistado por el uruguayo Juan Gutiérrez.

Newell ’s Old Boys volvió a sonreír al concretar su primer triunfo y escapar provisionalmente de la zona de descenso.

La “Lepra” se recuperó de la durísima goleada 5-0 sufrida ante Lanús la fecha anterior al vencer 1-0 en casa a Gimnasia de Mendoza con un postrero gol de Walter Mazzantti.

En el equipo rosarino vio la roja el uruguayo Armando Méndez.

El domingo saldrán a escena los dos más grandes del fútbol argentino: River Plate visitará a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, mientras que Boca Juniors recibirá a Instituto en La Bombonera.

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FUENTE: AP