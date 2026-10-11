Quentin Tarantino estrenará su primera obra teatral en Londres con Sacha Baron Cohen de estrella

Esta combinación de fotos muestra a Quentin Tarantino en la 76to festival internacional de Cannes, el 27 de mayo de 2023, en el sur de Francia, a la izquierda, y a Sacha Baron Cohen, el 14 de abril de 2026, en el estreno de "Balls Up", en Los Ángeles. (AP Foto) AP

Sony Pictures Entertainment y Sonia Friedman Productions anunciaron el domingo que la primera obra de teatro del cineasta ganador del Óscar, “The Popinjay Cavalier”, se estrenará en marzo en Londres.

La historia está ambientada en la Europa de la década de 1830, y los productores la describen como “una comedia alborotada de engaño y disfraces inspirada en las grandes epopeyas de capa y espada del teatro y la pantalla”.

La obra será dirigida por Tarantino y marca el debut de Baron Cohen en el West End; el actor es el creador de los personajes cómicos Borat y Ali G.

“Cuando el mejor director del mundo te llama, no haces preguntas”, subrayó Baron Cohen.

“The Popinjay Cavalier” comenzará funciones previas el 23 de febrero y se estrenará el 18 de marzo en el Phoenix Theatre de Londres.

Tarantino, mejor conocido por películas como “Reservoir Dogs”, “Pulp Fiction” e “Inglourious Basterds”, no ha dirigido un largometraje desde “Once Upon a Time ... in Hollywood” en 2019.

Escribió el guión de una secuela, “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, cuyo estreno está previsto para noviembre. David Fincher será el director y Brad Pitt regresa para protagonizar al ex doble de acción de Hollywood.

Tarantino escribió una novelización de “Once Upon a Time ... in Hollywood”, así como otra de la nueva película, la cual será publicada el 8 de diciembre por Harper, un sello de HarperCollins.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP