Miss Grand International bajo la lupa: un análisis clasifica como sospechoso al 41,02 % de su audiencia en Instagram

La audiencia de Miss Grand International (MGI) en Instagram queda bajo escrutinio tras los resultados de un análisis digital que clasifica al 41,02 % de sus seguidores dentro de categorías consideradas sospechosas. Las capturas del informe también muestran una tasa de interacción del 0,10 %, inferior al promedio que establece la herramienta para cuentas de ese tamaño.

Los datos plantean interrogantes sobre la composición y participación de su comunidad digital. Sin embargo, las imágenes no identifican la plataforma utilizada ni permiten conocer su metodología, aspectos necesarios para evaluar el alcance de sus conclusiones.

El desglose atribuye un 35,08 % de la audiencia a la categoría “Suspicious mass” y otro 5,94 % a “Suspicious accounts”. La suma de ambas representa el 41,02 % señalado en el análisis.

El resto se distribuye entre un 34,04 % identificado como “Real people”, un 7,05 % de seguidores destacados y un 17,89 % de seguidores reales que siguen masivamente otras cuentas.

Esta distinción es relevante: la categoría “Real people” no engloba necesariamente a toda la audiencia auténtica del perfil. Del mismo modo, las categorías sospechosas no equivalen automáticamente a cuentas operadas por bots ni constituyen una prueba de que la organización haya comprado seguidores.

El segundo indicador destacado es la tasa de interacción de MGI, que aparece en un 0,10 %. El propio panel la sitúa por debajo del promedio para creadores con una audiencia de tamaño similar.

Las capturas también registran aproximadamente 6.000 “me gusta” y 1.100 comentarios por publicación. Aunque esas cifras reflejan actividad, el servicio considera que la participación es baja en relación con el tamaño de la cuenta.

La composición de la audiencia y la interacción son indicadores diferentes. El primero clasifica las características de los seguidores; el segundo busca medir su participación en las publicaciones. Ninguno permite establecer por sí solo la causa de los resultados.

La cuenta de Nawat aparece en una medición adicional

Otra captura corresponde a @nawat.tv, identificada con el nombre de Nawat Itsaragrisil y una biografía que lo presenta como presidente de Miss Grand International.

En ese panel figura un 49,45 % bajo la etiqueta “Fake followers”, o seguidores falsos. Aplicado a los 2,2 millones de seguidores que muestra la captura, el porcentaje equivaldría a aproximadamente 1,09 millones de cuentas estimadas como falsas por el servicio. El cálculo es orientativo, porque parte de un total redondeado.

Su tasa de interacción aparece en un 0,26 %, también señalada como inferior al promedio.

Estos resultados corresponden exclusivamente al perfil de Nawat. No deben atribuirse a la cuenta de Miss Grand International ni compararse directamente con sus categorías sospechosas sin conocer la metodología de ambas mediciones.

Qué permiten concluir las cifras

Las capturas ofrecen una estimación sobre la calidad de la audiencia y el nivel de participación de las cuentas analizadas. No aportan, por sí solas, evidencia suficiente para afirmar que existió fraude, compra de seguidores o manipulación deliberada.

La falta de identificación de la herramienta, de una fecha de medición verificable y de detalles metodológicos limita la interpretación de los porcentajes.

En el caso de Miss Grand International, los dos datos centrales del informe son el 41,02 % de audiencia clasificada como sospechosa y el 0,10 % de interacción. Ambos ponen el foco en una cuestión que va más allá del contador de seguidores: cuántas personas integran una comunidad auténtica y cuántas participan activamente en ella.