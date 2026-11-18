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El esloveno Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, dispara frente a Royce O'Neale, de los Hornets de Charlotte, en el partido del martes 17 de noviembre de 2026 (AP Foto/Kyusung Gong) AP

Luka Doncic anotó 36 puntos y repartió siete asistencias por los Lakers, que llegaron a estar 18 puntos abajo en la segunda mitad antes de remontar y mantenerse invictos en noviembre a pesar de jugar sin los lesionados Austin Reaves y Walker Kessler.

Grimes anotó 21 puntos en un fenomenal último cuarto, para rescatar a los Lakers, mermados por las bajas, tras una actuación apagada. El nuevo base de Los Ángeles también encestó la mayor cantidad de triples de su carrera y se unió a Kobe Bryant como los únicos jugadores de los Lakers en atinar 10 disparos de tres puntos en un partido.

Brandon Miller anotó 28 puntos, mientras que Naz Reid aportó 28 unidades y 11 rebotes por los Hornets. Charlotte mantuvo en el banquillo durante toda la prórroga a Miller y a Coby White, quien anotó 19 tantos.

Los Hornets sufrieron su novena derrota en 10 partidos.

Los Lakers mantuvieron a Charlotte sin anotar en los últimos 4:24 de la prórroga, pero tampoco lograron puntos durante tres minutos. Finalmente, Grimes provocó una pérdida de balón de Royce O’Neale en un saque de banda a falta de 17,4 segundos y anotó dos tiros libres para sentenciar el partido.

FUENTE: AP