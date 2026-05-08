Qué saber sobre los pronósticos de que el fenómeno de El Niño de este año podría batir récords

ARCHIVO - Personas caminan por una zona del río Amazonas que muestra signos de sequía en Santa Sofía, en las afueras de Leticia, Colombia, el 20 de octubre de 2024. (AP Foto/Iván Valencia/Archivo) AP

“Creo que vamos a ver eventos meteorológicos que nunca hemos visto antes en la historia moderna”, manifestó el viernes Jeff Berardelli, meteorólogo en jefe y especialista en clima de WFLA-TV en Tampa, Florida.

Se prevé que un episodio de El Niño se desarrolle desde mediados de este año, lo que afectará los patrones globales de temperatura y lluvia, según la Organización Meteorológica Mundial. Aunque los modelos indican que podría tratarse de un evento fuerte, la OMM advirtió que a los modelos también les resulta más difícil hacer pronósticos precisos a estas alturas del año.

El Niño es un calentamiento cíclico y natural de zonas del Pacífico ecuatorial que luego altera los patrones meteorológicos del mundo. Su contraparte, La Niña, se caracteriza por aguas más frías que el promedio.

Berardelli explicó que un episodio de El Niño, en esencia, redistribuye el calor en la Tierra. Actualmente, el calor subsuperficial en el Pacífico se desplaza hacia el este a través del océano y asciende a la superficie desde las aguas profundas, las etapas iniciales de El Niño.

La Actualización Climática Estacional Global de la OMM mostró que las temperaturas de la superficie del mar están aumentando rápidamente. Hay un alto grado de certeza en el inicio de El Niño, seguido de una mayor intensificación en los meses posteriores, según Wilfran Moufouma Okia, jefe de predicción climática de la OMM.

El Niño suele ocurrir cada dos a siete años, y dura alrededor de nueve a 12 meses, indicó la OMM.

Por qué está causando alarma

Daniel Swain, climatólogo del Instituto de California para Recursos Hídricos, señaló que parece que los modelos predictivos van por buen camino. Esto se debe a que el volumen y la intensidad de las anomalías de agua cálida subsuperficial —o pulsos de agua inusualmente cálida que son una parte clave de la física de El Niño— son aproximadamente tan grandes como los que se han observado en el registro histórico, añadió.

Los eventos más fuertes se denominan “super-Niños”.

“Uno de los componentes clave para que se materialice por completo está ocurriendo, de hecho”, comentó Swain el viernes. “Aún no sabemos exactamente qué va a pasar. No está garantizado que sea un super-Niño. Pero existe el potencial de que ocurra algo verdaderamente notable”.

Si el Pacífico libera mucho calor, eso potencia el sistema climático y causa estragos en el clima, afirmó Berardelli. Con más calor, habrá olas de calor más intensas, se agravará la sequía en algunas zonas, pero también habrá más humedad en el aire, lo que conduce a inundaciones más severas, explicó.

El Niño también atenúa la temporada de huracanes en el Atlántico porque hay tanto calor en el Pacífico que compite con el Atlántico, agregó Berardelli. Lugares como el Caribe estarán especialmente secos este verano boreal y probablemente tendrán menos sistemas tropicales, indicó.

Dónde podríamos ver los impactos

El Niño tiene efectos globales. En Estados Unidos, parece que este verano será más caluroso de lo normal, con olas de calor significativas, indicó Berardelli. Aunque los detalles son difíciles de precisar con tanta anticipación, Berardelli también espera ver tormentas eléctricas más frecuentes en el suroeste de Estados Unidos.

La degradación forestal, causada por incendios forestales, tala y sequía, afecta a cerca del 40% de la Amazonía. Esto podría agravarse en 2026 con un Niño fuerte.

Swain sostuvo que el exceso de calor que El Niño lleva a la superficie, combinado con el calentamiento del planeta debido al cambio climático, conducirá a un calor global récord. Swain prevé altas temperaturas récord en el mundo más adelante este año, el próximo año o en ambos.

“En este momento, todos los indicadores apuntan a que el próximo año va a ser un año bastante salvaje desde una perspectiva climática global”, expresó Swain.

Michael Mann, climatólogo de la Universidad de Pensilvania, dijo que, aunque El Niño eleva un poco las temperaturas globales durante uno o dos años, básicamente es un “juego de suma cero”. Por lo general, oscila de vuelta hacia La Niña, que a su vez reduce las temperaturas globales durante uno o dos años, añadió. Lo que debe preocupar es la tendencia de calentamiento constante a más largo plazo, que continuará mientras la gente siga quemando combustibles fósiles, señaló Mann el viernes.

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El periodista de The Associated Press, Peter Prengaman, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP