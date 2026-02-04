Qué saber sobre las conversaciones nucleares entre Irán y EEUU en Omán

ARCHIVO - En esta foto publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi (izquierda, en primer plano), es recibido el 11 de mayo de 2025 por un funcionario omaní no identificado (al centro) a su llegada a Mascate, Omán, para negociar con el enviado estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, mientras el embajador iraní en Omán, Mousa Farhang, camina a la derecha. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán vía AP, archivo) AP

El presidente estadounidense Donald Trump ha mantenido la presión sobre Teherán, planteando que Washington podría atacar a Irán por el asesinato de manifestantes pacíficos o si el gobierno iraní lleva a cabo ejecuciones masivas debido a las protestas. Mientras tanto, Trump ha vuelto a poner en el centro de atención el programa nuclear iraní después de que la guerra de junio interrumpiera cinco rondas de conversaciones celebradas en Roma y Mascate, Omán, el año pasado.

Trump inició los contactos diplomáticos al escribirle una carta el año pasado al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, para dar inicio a estas conversaciones. Jamenei ha advertido que Irán respondería a cualquier ataque con una ofensiva propia, especialmente cuando la teocracia a su mando pasa apuros tras las protestas.

Esto es lo que conviene saber sobre el programa nuclear de Irán y las tensiones que han acechado las relaciones entre Teherán y Washington desde la Revolución Islámica de 1979.

Trump le envió la carta a Jamenei el 5 de marzo de 2025, y luego concedió una entrevista televisiva al día siguiente en la que reconoció haberla enviado. Dijo: "Les he escrito una carta diciendo: 'Espero que vayan a negociar, porque si tenemos que intervenir militarmente, será algo terrible'".

Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente ha estado presionando para que se lleven a cabo conversaciones, a la vez que incrementa las sanciones y plantea que un ataque militar de Israel o de Estados Unidos podría tener como blanco los sitios nucleares iraníes.

Pero las misivas de Trump al líder norcoreano Kim Jong Un en su primer mandato derivaron en reuniones cara a cara, aunque no se lograron acuerdos para limitar las bombas atómicas de Pyongyang y un programa de misiles capaz de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

Omán medió en conversaciones anteriores

Omán, un sultanato en el extremo oriental de la península Arábiga, ha mediado en conversaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff. Los dos hombres se han reunido cara a cara después de conversaciones indirectas, un hecho poco común debido a las décadas de tensiones entre los países.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. En un momento dado, Witkoff hizo una aparición televisiva en la que dejó entrever que un enriquecimiento del 3,67% para Irán podría ser algo en lo que ambos países podrían estar de acuerdo. Pero esos son exactamente los términos establecidos por el acuerdo nuclear de 2015 alcanzado en el gobierno del expresidente Barack Obama, del cual Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos. Desde entonces, Witkoff, Trump y otros funcionarios estadounidenses han sostenido que Irán no puede tener ningún enriquecimiento bajo ningún acuerdo, algo con lo que Teherán insiste en que no estará de acuerdo.

Sin embargo, esas negociaciones se interrumpieron cuando Israel entró en guerra en junio contra Irán.

La guerra de 12 días y las protestas a nivel nacional

Ese mes, Israel lanzó lo que se convirtió en una guerra de 12 días contra Irán, la cual incluyó un bombardeo por parte de Estados Unidos de sitios nucleares iraníes. Teherán reconoció más tarde en noviembre que los ataques hicieron que detuviera todo el enriquecimiento de uranio en el país, aunque los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no han podido visitar los sitios bombardeados.

Irán pronto experimentó protestas que comenzaron a fines de diciembre debido al desplome de la moneda rial del país. Esas manifestaciones pronto se convirtieron en un movimiento nacional, lo que llevó a Teherán a lanzar una sangrienta represión en la que murieron miles de personas y miles más fueron detenidas.

El programa nuclear de Irán preocupa a Occidente

Irán ha insistido desde hace décadas en que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Sin embargo, sus funcionarios amenazan cada vez más con intentar desarrollar un arma nuclear. Ahora Tehrán enriquece uranio a niveles cercanos al 60%, el requerido para crear armas atómicas, el único país en el mundo sin un programa de armas nucleares que lo hace.

Bajo el acuerdo nuclear original de 2015, a Irán se le permitió enriquecer uranio hasta un 3,67% de pureza y mantener reservas de 300 kilogramos (661 libras). El informe más reciente de la OIEA sobre el programa iraní situó sus reservas en unos 9.870 kilogramos (21.760 libras), con una fracción enriquecida al 60%.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos evalúan que Irán aún no ha comenzado un programa de armas, pero ha "realizado actividades que lo posicionan mejor para producir un dispositivo nuclear, si decide hacerlo". Funcionarios iraníes han amenazado con procurar desarrollar una bomba.

Décadas de tensiones entre Irán y Estados Unidos

Irán fue alguna vez uno de los principales aliados de Estados Unidos en Oriente Medio durante el gobierno del sha Mohammad Reza Pahlavi, quien compró armas militares estadounidenses y permitió que técnicos de la CIA operaran puestos de escucha secretos que monitoreaban a la vecina Unión Soviética. La CIA fomentó un golpe de Estado en 1953 que consolidó el gobierno del sha.

Pero en enero de 1979, el sha, gravemente enfermo de cáncer, huyó de Irán mientras se intensificaban manifestaciones masivas contra su gobierno. Acto seguido siguió la Revolución Islámica, liderada por el gran ayatolá Ruhollah Jomeini, y creó el gobierno teocrático iraní.

Más tarde ese año, estudiantes universitarios invadieron la embajada de Estados Unidos en Teherán para exigir la extradición del sha, y provocaron la crisis de los rehenes de 444 días, en la que las relaciones entre ambos países se suspendieron. En la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980, Washington respaldó a Saddam Hussein. En la "Guerra de los buques petroleros" durante ese conflicto, Estados Unidos lanzó una ofensiva de un día que paralizó a Irán en el mar, mientras que posteriormente fuerzas estadounidenses derribaron un avión comercial iraní que los militares dijeron haber confundió con un avión de guerra.

En años posteriores, Irán y Estados Unidos han oscilado entre la enemistad y la diplomacia a regañadientes. Después de la época del sha, las relaciones entre ambos alcanzaron su mejor momento en 2015, cuando Teherán firmó el acuerdo nuclear con varias potencias mundiales. Pero en 2018 Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos de ese acuerdo, desatando tensiones en Oriente Medio que persisten hasta hoy.

