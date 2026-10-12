Qué saber sobre la cirugía prevista del papa León por un nódulo pulmonar

El Hospital Policlínico Agostino Gemelli, donde será operado el papa, en Roma, el 12 de octubre del 2026. (AP foto/Andrew Medichini) AP

El Vaticano informó que el pontífice será ingresado en el hospital Gemelli de Roma el martes, y pronosticó una hospitalización de una semana para su recuperación.

Un nódulo pulmonar es una pequeña zona anormal que mide menos de 3 centímetros (aproximadamente 1,2 pulgadas) de diámetro. A veces se detecta en una tomografía computarizada realizada para investigar otro problema, como un traumatismo o una infección pulmonar, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Los expertos señalan que el nódulo podría ser benigno o maligno y que es importante una evaluación rápida.

Si el nódulo es canceroso y se extirpa en una etapa temprana, el pronóstico es “excelente”, y la cirugía por sí sola puede ser un tratamiento suficiente, afirmó el doctor Stephen Liu, experto en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de Georgetown.

León, de 71 años, es considerado por lo demás sano y en buena forma física, dos factores positivos para su recuperación. Comentó que el nódulo fue descubierto durante “pruebas médicas recientes”, y el Vaticano indicó el lunes que ningún problema de salud en particular motivó el chequeo, al describirlo como “de rutina”.

El Vaticano señaló que León será ingresado en el hospital el martes a última hora de la mañana y que se someterá a la cirugía en los primeros días de esta semana. Oncólogos que no lo atienden indicaron que, a menudo, los pacientes pueden recibir el alta tras apenas unos días, para continuar recuperándose en casa.

No se dio a conocer la fecha exacta de la operación, pero el pontífice tuvo una agenda completa de audiencias y compromisos el lunes por la mañana y por la tarde.

El papa será atendido en el hospital Gemelli de Roma, conocido formalmente como el Policlínico Agostino Gemelli, un hospital universitario católico sin fines de lucro que forma parte de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. El centro cuenta con un apartamento especial para pontífices en el décimo piso que incluye una capilla privada. El predecesor inmediato de León, el papa Francisco, fue tratado allí antes de su muerte en mayo de 2025 durante una larga enfermedad provocada por una crisis respiratoria.

El papa Juan Pablo II pasó tanto tiempo en el Gemelli que lo llamó “Vaticano III”, después del propio Vaticano y de la residencia papal de verano en Castel Gandolfo.

Actividades próximas y viaje en duda

León tiene varias actividades programadas esta semana, pero el Vaticano canceló el lunes todas sus audiencias hasta el 20 de octubre.

León también tiene previsto un viaje importante del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. No está claro si la cirugía y la recuperación afectarán el ambicioso itinerario, que incluye una docena de vuelos, dos traslados en helicóptero y cambios significativos de altitud en Perú. El papa manifestó antes, en sus palabras del domingo, que aún planeaba realizar el viaje.

El papa sigue al mando, incluso cuando está inconsciente

El Vaticano no tiene normas específicas que regulen quién asume si un líder de la Iglesia queda totalmente incapacitado. Incluso inconsciente durante la cirugía, León sigue siendo papa y conserva su autoridad.

El papa Francisco se mantuvo al mando durante sus prolongadas hospitalizaciones, al igual que antes el papa Juan Pablo II. Ambos hicieron nombramientos y emitieron leyes y comunicados desde el hospital. Un equipo de funcionarios ya se encarga de las operaciones cotidianas del Vaticano.

Sin embargo, los avances médicos y la mayor longevidad de los papas han puesto de relieve este vacío en el derecho eclesiástico y han impulsado llamados a que el Vaticano se prepare para el caso de que un papa enferme gravemente o quede incapacitado para gobernar.

Dos días antes de revelar su cirugía prevista, el pontífice confirmó un nombramiento importante. El viernes, aprobó al cardenal filipino Luis Antonio Tagle como nuevo decano del Colegio de Cardenales. Tagle, de 69 años, reemplaza al cardenal Giovanni Battista Re, de 92, cuyo mandato Francisco prorrogó en las semanas previas a su muerte.

Tagle fue designado a última hora para sustituir a León en la misa del miércoles con la que se clausurará una conferencia sobre la pastoral familiar.

El decano también desempeña un papel relevante en una transición papal. Preside el funeral del papa anterior y ayuda a dirigir las reuniones a puerta cerrada de los cardenales antes del cónclave para debatir las necesidades futuras de la Iglesia. Si tiene menos de 80 años cuando comience el cónclave, también preside la elección secreta de un nuevo papa en la Capilla Sixtina.

El Vaticano difundió una carta que León escribió a Re el domingo —el día de su anuncio— en la que le agradece su servicio a la Iglesia. Destacó en particular el papel que Re desempeñó en la reciente transición papal, cuando celebró el funeral de Francisco.

“No creo equivocarme al decir que usted, Eminencia, ha sido y sigue siendo uno de los servidores más conocidos y estimados de la Santa Sede”, escribió León.

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Barry reportó desde Milán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP