Qué saber sobre la acusación de EEUU contra Raúl Castro

Las acusaciones se emitieron en el marco de la creciente presión del gobierno del presidente Donald Trump sobre el gobierno socialista cubano para que abra su economía a la inversión estadounidense y no dé cabida a los adversarios de Washington. Además, el bloqueo estadounidense al combustible y otros productos ha provocado apagones generalizados, escasez de alimentos y el desplome de la economía de la isla.

Castro, quien tiene ahora 94 años, era ministro de Defensa de Cuba cuando las dos avionetas fueron derribadas. Eran operadas por el grupo de exiliados Hermanos al Rescate, que lanzaba panfletos sobre La Habana en los que instaba a los cubanos a levantarse contra su gobierno. Aviones de combate de fabricación rusa derribaron a las dos avionetas civiles —las cuales no tenían armamento— y causaron la muerte de los cuatro hombres a bordo.

Esto es lo que es recomendable saber sobre Castro, la acusación formal emitida por un jurado investigador y el incidente de 1996.

En la denuncia formal, Castro está acusado de autorizar el uso de fuerza letal contra Hermanos al Rescate, luego de que el grupo lanzara panfletos prodemocracia sobre Cuba en enero de 1996. Fiscales de Estados Unidos dijeron que Castro y su hermano mayor, Fidel Castro —quien era presidente en ese momento—, fueron quienes tomaron la decisión final sobre las órdenes de matar.

En febrero de 1996, Raúl Castro les ordenó a oficiales militares cubanos que comenzaran a entrenar —con cazas MiG de Rusia— para localizar, rastrear e interceptar a las avionetas del grupo frente a la costa de la isla, según la acusación formal. Los dos aviones fueron derribados el 24 de febrero, lo que provocó la muerte de cuatro personas de nacionalidad estadounidense, entre ellos tres ciudadanos (los nacionales estadounidenses son personas que le deben lealtad a Estados Unidos pero carecen de ciertos derechos, incluido el de votar). Una tercera aeronave logró escapar.

Castro y otras cinco personas, incluidos pilotos militares de cazas MiG, fueron imputados en la acusación formal. Castro está acusado de asociación delictuosa para asesinar a estadounidenses, y de varios cargos de asesinato y destrucción de aeronaves. Los cargos de asesinato y asociación delictuosa conllevan una pena máxima de muerte o de cadena perpetua, pero se desconoce si Castro alguna vez comparecerá ante un tribunal estadounidense.

¿Se enfrentará Castro a los cargos en Estados Unidos?

El secretario de Justicia interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien anunció la acusación formal el miércoles en Miami, dijo que espera que Castro comparezca en Estados Unidos para ser procesado judicialmente, ya sea “por voluntad propia o de alguna otra manera”.

Blanche agregó que el gobierno federal a menudo acusa a personas que se encuentran fuera de Estados Unidos y utiliza diversos métodos para llevarlas ante la justicia.

El expresidente venezolano Nicolás Maduro fue acusado de cargos relacionados con el narcotráfico antes de que él y su esposa fueran capturados por las Fuerzas Especiales estadounidenses en la capital venezolana en enero.

¿Qué sucedió en 1996?

Las tres aeronaves de Hermanos al Rescate despegaron de un aeropuerto en el condado de Miami-Dade, Florida, el 24 de febrero de 1996, aproximadamente a la 1:30 de la tarde.

Sobre aguas internacionales, fuera del espacio aéreo cubano, dos de las tres avionetas Cessna sin armas fueron derribadas por pilotos cubanos de cazas MiG sin ninguna advertencia, dijeron los fiscales estadounidenses. Luego los MiG comenzaron a seguir a la tercera aeronave, la cual logró escapar ilesa, agregaron las autoridades.

No obstante, en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a finales de febrero de 1996, un funcionario de Cuba insistió en que los dos aviones violaban el espacio aéreo cubano cuando fueron derribados y que uno de los pilotos civiles había ignorado las advertencias de no ingresar a dicho espacio aéreo, según consta en los registros del Consejo de Seguridad. El funcionario también alegó que Estados Unidos no tomó medidas efectivas para prevenir tales violaciones del espacio aéreo por parte de pilotos estadounidenses, a pesar de las advertencias de Cuba.

La organización Hermanos al Rescate fue fundada en 1980 durante la inesperada emigración de 125.000 cubanos a Estados Unidos. Su objetivo era ayudar a los refugiados cubanos en el estrecho de Florida arrojándoles suministros desde avionetas, y alertar a la Guardia Costera estadounidense durante la crisis, que duró varios meses.

¿Cuál ha sido la reacción al encausamiento?

Miguel Díaz-Canel, el actual presidente de Cuba, condenó la acusación formal contra Castro y denunció a los funcionarios estadounidenses, diciendo que mintieron sobre el derribo de las avionetas en 1996. La calificó de “acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”.

En declaraciones en la red social X, escribió que el derribo de los aviones fue una “legítima defensa” tras repetidas y peligrosas violaciones del espacio aéreo cubano por parte de “connotados terroristas”.

En un comunicado, el gobierno cubano expresó que el pueblo de la isla apoya plenamente a Castro. “Patria o Muerte, Venceremos”, decía.

Marlene Alejandre-Triana, cuyo padre, Armando Alejandre Jr., fue una de las víctimas del derribo de 1996, calificó los cargos como “algo que debió ocurrir hace mucho tiempo”. Agregó que él solo quería llevar la libertad a su patria cubana.

Los cargos contra Castro también fueron bien recibidos por miembros de la comunidad cubana en Miami.

“Es un criminal”, dijo Peter Hernandez, cuya familia es dueña de un mercado de frutas y verduras en el barrio de la Pequeña Habana, y cuyos padres se mudaron de Cuba al sur de Florida antes de que él naciera. Añadió que apoyaría que Estados Unidos enviara a su ejército para arrestar a Castro.

¿Quién es Raúl Castro?

Castro se desempeñó como ministro de las Fuerzas Armadas cubanas durante las décadas de mandato presidencial de Fidel Castro. Asumió la presidencia en 2006, al enfermar su hermano, y gobernó hasta 2018, cuando entregó el poder a Díaz-Canel, un colaborador leal.

En 2008, Castro impulsó una serie de reformas que expandieron el sector privado cubano y otorgaron a los ciudadanos mayor libertad para viajar y acceder a la información. En 2014, encabezó conversaciones históricas con el expresidente estadounidense Barack Obama, las cuales resultaron en la reapertura de embajadas y el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

Si bien se retiró en 2021 como jefe del Partido Comunista de Cuba, se cree que ejerce un enorme poder tras bambalinas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP