Qué saber sobre exenciones fiscales de Trump a propinas y horas extra

Una planilla de impuestos del estado de Arizona, en Jefferson City, Missouri, el 7 de abril del 2026. (AP foto/David A. Lieb) AP

Pero muchas personas no obtendrán esas mismas deducciones cuando completen sus formularios del impuesto estatal sobre la renta. Esto se debe a que cada estado decide si armoniza o no los cambios fiscales federales, y muchos han decidido no hacerlo.

En los estados que no se ajustan a los cambios federales, los trabajadores que reciben una deducción federal por propinas u horas extra aun así deberán pagar impuestos estatales sobre esos ingresos.

La fecha límite para presentar la declaración es el miércoles para el gobierno federal y la mayoría de los estados.

Esto es lo que hay que saber sobre las tasas y deducciones del impuesto estatal sobre la renta:

En la mayoría de los estados, las personas deben completar dos formularios de impuestos: Primero, el formulario del impuesto federal sobre la renta. Luego, un formulario del impuesto estatal sobre la renta. El orden importa, porque la mayoría de los estados usan cifras del formulario federal como punto de partida para sus cálculos tributarios estatales.

Ocho estados no cobran impuesto sobre la renta: Alaska, Florida, Nueva Hampshire, Nevada, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming. El estado de Washington grava los ingresos por ganancias de capital, pero no los sueldos y salarios. Missouri grava los ingresos por sueldos y salarios, pero no las ganancias de capital.

La mayoría de los estados aún gravan las propinas y horas extra

Solo alrededor de media docena de estados están reflejando la ley de Trump al ofrecer exenciones fiscales sobre propinas y horas extra, o por intereses de préstamos de vehículos nuevos ensamblados en Estados Unidos.

Las tres deducciones fiscales están disponibles para los contribuyentes del impuesto estatal sobre la renta en Idaho, Iowa, Montana, Dakota del Norte y Oregon. Colorado ofrece las deducciones por propinas y por préstamos de autos, pero no la exención por horas extra. Alabama ofrece únicamente la deducción por préstamo de auto.

Las leyes de varios estados aplican automáticamente los cambios federales a los impuestos estatales sobre la renta, a menos que el gobernador y los legisladores decidan excluirse, como hicieron en Colorado con la deducción por horas extra. Pero en la mayoría de los estados, las exenciones solo están disponibles si las autoridades actualizaron sus leyes estatales, como hicieron en Idaho.

Arizona es una rareza en materia de deducciones fiscales

Los formularios del impuesto estatal sobre la renta en Arizona enumeran deducciones por propinas, horas extra, préstamos de autos y para residentes de mayor edad, basadas en una orden ejecutiva de noviembre de la gobernadora demócrata Katie Hobbs. Ella supuso que la Legislatura, controlada por los republicanos, aprobaría después un proyecto para incorporar las exenciones a la legislación estatal.

Pero la ley de Arizona sigue sin cambios. Hobbs vetó dos proyectos de exenciones fiscales porque objetó disposiciones que también habrían adoptado las exenciones corporativas de Trump. Y los legisladores no han aprobado un tercer intento.

“Es una situación extraordinariamente inusual”, explicó Adam Chodorow, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Arizona y especialista en derecho tributario.

“Probablemente tendremos a mucha gente deduciendo propinas” y horas extra “sin tener derecho legal a hacerlo”, añadió. “Pero el gobierno estatal les está indicando que tomen esas deducciones”.

Es posible que Arizona aún promulgue una ley que autorice oficialmente las deducciones; incluso podría hacerse de manera retroactiva, después de la fecha límite para presentar la declaración.

Las exenciones fiscales se frustraron en dos estados

Los trabajadores que reciben propinas y quienes ganan pago por horas extra estuvieron cerca de obtener exenciones fiscales este año en algunos estados adicionales.

Carolina del Sur extendió su plazo para solicitar reembolsos de impuestos hasta el 15 de octubre, para dar tiempo a que la Legislatura, controlada por los republicanos, se sumara a las deducciones fiscales federales. La legislación para hacerlo fue aprobada en la Cámara, pero fue derrotada en el Senado estatal.

La Legislatura de Wisconsin, controlada por los republicanos, aprobó leyes para permitir las deducciones por propinas y horas extra. Pero el gobernador demócrata Tony Evers las vetó el 3 de abril.

Los residentes de algunos estados deben esperar para las exenciones fiscales

Las autoridades de Georgia, Indiana y Michigan promulgaron leyes que permiten deducciones fiscales por propinas y horas extra a partir del año fiscal 2026. Eso significa que no están disponibles para las personas que actualmente presentan sus declaraciones correspondientes al año fiscal 2025.

Oregon, por su parte, podría moverse en la dirección contraria. Una legislación pendiente ante la gobernadora demócrata Tina Kotek dejaría de ofrecer la deducción por préstamo de auto y algunas exenciones fiscales corporativas para el año fiscal 2026.

Otros estados aún podrían optar por sumarse o excluirse de las deducciones fiscales para sus impuestos de 2026.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP