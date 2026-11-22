Un hombre extingue un contenedor de gas lacrimógeno durante enfrentamientos con la policía luego de una protesta, el martes 6 de octubre de 2026, en París. (AP Foto/Teresa Suarez) AP

Las exigencias se producen después de que la policía utilizó gas lacrimógeno durante protestas estudiantiles y manifestaciones por el costo de vida —algunas de las cuales terminaron con actos de violencia. Algunas mujeres reportaron cólicos dolorosos, sangrado inesperado y alteraciones en su ciclo menstrual después de la exposición, mientras que un grupo de defensa asegura que ha recopilado más de 10.000 quejas. Legisladores de la oposición buscan que se prohíba la medida y se inicie una investigación independiente sobre los posibles efectos de los gases lacrimógenos en la salud.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha rechazado los llamados, asegurando que el uso policial del gas lacrimógeno es esencial para el control de multitudes como alternativa al uso de armas más peligrosas.

Esto es lo que se sabe —y lo que no— sobre el gas lacrimógeno y la salud reproductiva.

Las granadas de gas lacrimógeno que utiliza la policía francesa contienen CS, un irritante químico que afecta los ojos, la piel y las vías respiratorias. El CS es un polvo cristalino que se dispersa en el aire en forma de partículas finas. Sus efectos dependen de cuánto se use y del tiempo de exposición.

Entre quienes estuvieron expuestos hay manifestantes pacíficos —incluidos niños, mujeres embarazadas y adultos mayores— y personas que residen cerca de los lugares donde se realizaron las protestas.

Mélina Galland, de 24 años, trabajaba como fotógrafa independiente durante las protestas del 17 de octubre en París, las cuales se vieron empañadas por disturbios y saqueos. Llevaba una doble mascarilla quirúrgica y una máscara de buceo cuando se dispararon granadas de gas lacrimógeno.

“Cuando volvía a casa sentí un dolor intenso en el vientre, lo cual era inusual porque nunca me da un dolor tan fuerte en esa etapa de mi periodo”, relató.

Chloé Baroux, de 25 años, también fotógrafa, notó por primera vez el dolor y cambios en su ciclo menstrual después de cubrir protestas contra una iniciativa de seguridad en 2020 y 2021. Señaló que, con el tiempo, sus ciclos menstruales se volvieron más regulares, y que no pensó en un posible vínculo con la exposición al gas lacrimógeno hasta que cubrió las protestas recientes, destacando que: “en los últimos dos meses, se ha vuelto irregular otra vez”.

Eva-Luna Tholance, una experiodista que investigó el tema hace seis años, decidió fundar el grupo de defensa “Lacrymos de sang” (“Lágrimas de sangre”) para crear conciencia sobre los posibles efectos en el ciclo menstrual y el embarazo. El grupo pidió el mes pasado que las personas completaran un cuestionario describiendo su exposición y síntomas. Su recopilación de testimonios no establece qué tan comunes son los síntomas entre quienes dicen haber estado expuestos al gas lacrimógeno, y no fueron revisados por médicos independientes.

Aun así, Tholance afirmó que muchas mujeres presentaron dolor o sangrado inesperado, y que miles se preguntan qué está ocurriendo con su cuerpo.

“Algunas personas experimentan cólicos leves, pero una enorme cantidad nos habla de cólicos mucho peores de lo que sienten normalmente durante su periodo”, explicó Tholance, añadiendo que los reportes de sangrado van “desde manchado hasta sangrado extremadamente abundante por varios días. Algunas personas sangran durante semanas”.

Otras mujeres reportaron sangrado a pesar de estar en posmenopausia o a tomar anticonceptivos hormonales que normalmente impiden el sangrado menstrual, indicó.

Investigaciones aún no han establecido un vínculo causal

Una investigación de The Associated Press realizada durante las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos en 2020 descubrió que se llevaron a cabo estudios y supervisiones limitadas en cuanto al uso de gas lacrimógeno, aunque sí planteó preocupaciones sobre la exposición al irritante químico en espacios confinados, su uso excesivo y contenedores disparados directamente contra las personas.

Un estudio reciente recopiló testimonios de síntomas reportados luego de esas manifestaciones. Encontró una “posible relación" entre la exposición y “resultados adversos en la salud reproductiva”, pero no demostró una causa y efecto.

Eso se debe en parte a que el estudio se basó en información autodeclarada recopilada en cierto momento —similar al cuestionario del grupo francés— y a que las personas que se sintieron más afectadas tendrían más probabilidades de responder.

“Hay muchas teorías. En realidad no lo sabemos al 100%”, indicó Asha Hassan, autora principal del estudio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota. El estudio hace un llamado a que se realicen investigaciones adicionales “con urgencia”.

Añadió que buena parte de las primeras investigaciones sobre el uso de gas lacrimógeno involucraron a hombres jóvenes y sanos en entornos militares, lo que podría ayudar a explicar por qué los efectos menstruales y otros efectos sobre la salud reproductiva no han quedado documentados.

Alsetex y Nobel Sport, dos de los principales proveedores de granadas de gas lacrimógeno para las fuerzas del orden francesas, no respondieron a solicitudes de comentarios.

El Ministerio del Interior asegura que no hay estudios científicos publicados que demuestren que el CS provoque cambios menstruales o abortos espontáneos. Señaló que, por lo general, los demás efectos del gas lacrimógeno se resuelven en cuestión de horas, aunque reconoció que “no se pueden descartar” algunos síntomas más duraderos que afectan la piel y los ojos.

El ministerio indicó que algunos otros posibles efectos en el organismo se han “insinuado, pero no demostrado”.

La dependencia señaló que realizó varios estudios en 2021 y 2022 para evaluar la exposición individual al gas lacrimógeno, en particular entre el personal de las fuerzas del orden. No respondió a una solicitud de AP para obtener copias de dicha pesquisa.

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La periodista de Associated Press Teresa Suárez contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP