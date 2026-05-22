Qué saber del brote de un raro virus de ébola que ha provocado un aumento de casos y muertes

Trabajadores sanitarios llegan a un centro de tratamiento para realizar ejercicios de desinfección en Rwampara, República Democrática del Congo, el jueves 21 de mayo de 2026. (AP Foto/Dirole Lotsima Dieudonne) AP

El 15 de mayo, el principal organismo de salud pública de África confirmó el brote en la provincia de Ituri, en el Congo. El número de casos ha aumentado, alcanzando alrededor de 150 muertes sospechosas y más de 600 casos sospechosos.

Las autoridades sanitarias señalan que el brote está causado por el virus Bundibugyo, un tipo raro de ébola para el que no hay medicamentos ni vacunas aprobados. El brote se produce en una zona del Congo que enfrenta un conflicto provocado por grupos rebeldes armados y el desplazamiento de un gran número de personas que huyen de la violencia.

“Este es un contexto increíblemente complicado de gestionar”, afirmó Lina Moses, epidemióloga y ecóloga de enfermedades de la Universidad de Tulane que trabajó como primera respondiente coordinando el rastreo de contactos durante el brote de ébola de África Occidental en 2014.

Esto es lo que hay que saber:

La enfermedad provocada por el ébola es altamente contagiosa y puede transmitirse a las personas a partir de animales salvajes. Se propaga en la población humana mediante el contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen, y con superficies y materiales contaminados como ropa de cama y prendas de vestir.

La enfermedad es rara, pero grave, y a menudo mortal en las personas. Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, diarrea, dolor muscular y, en ocasiones, hemorragias internas y externas.

En 1976 se identificó el primer virus de la enfermedad, cerca del río Ébola, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Los primeros brotes ocurrieron en aldeas remotas de África Central, cerca de selvas tropicales.

Qué significa la declaración de emergencia de la OMS

La OMS indica que el brote más reciente de ébola no cumple los criterios para una emergencia pandémica, como el COVID-19, y desaconseja cerrar las fronteras internacionales.

Su declaración de emergencia busca impulsar a los donantes a actuar. Sin embargo, la respuesta mundial a declaraciones anteriores ha sido desigual.

En 2024, cuando la OMS declaró los brotes de mpox en el Congo y en otras partes de África como una emergencia mundial, expertos de entonces señalaron que eso hizo poco para que llegaran rápidamente suministros como pruebas diagnósticas, medicamentos y vacunas a los países afectados.

Una serie de agencias de ayuda intenta colaborar. Representantes de la OMS en el Congo señalaron que entre las organizaciones que trabajan sobre el terreno estaban la UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones, Médicos Sin Fronteras, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja.

Dónde comenzó el brote

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de África indicaron que los primeros casos se reportaron a finales de abril en Bunia, la capital de la provincia de Ituri, en el Congo, y en la cercana zona sanitaria de Mongbwalu, un área minera de alto tránsito. Sin embargo, las autoridades señalan que no están seguras del origen y que el brote pudo haber comenzado semanas antes y haber pasado desapercibido.

Ituri se ubica en el remoto este del Congo, a más de 1.000 kilómetros (620 millas) de Kinshasa, la capital, y sus redes viales e instalaciones de salud son deficientes.

Los CDC de África señalaron que una gran preocupación es que la provincia de Ituri limita con Uganda y Sudán del Sur, lo que aumenta el riesgo de que el ébola cruce a otros países. Las autoridades informaron que se han reportado dos casos en Uganda, incluida una muerte, en personas que viajaron desde el Congo.

El organismo indicó que también existe riesgo de una mayor propagación debido al intenso movimiento de población y a los ataques de grupos armados que han desplazado a miles de personas en distintas partes de Ituri durante el último año.

Qué tipo de ébola se está propagando

La OMS señala que el ébola está causado por un grupo de virus, y se sabe que tres tipos provocan grandes brotes: el virus del Ébola, el virus de Sudán y el virus Bundibugyo.

El tipo Bundibugyo de ébola es raro y distinto del virus del Ébola, también conocido como virus de Zaire, que ha predominado en brotes anteriores en el Congo.

Se detectó por primera vez en el distrito de Bundibugyo, en Uganda, durante un brote ocurrido entre 2007 y 2008 en el que murieron 37 personas. La segunda vez fue en 2012, en un brote en Isiro, en el Congo, donde se reportaron 29 muertes. El brote actual es el peor que se conoce de cuantos se han vinculado al virus Bundibugyo.

El doctor Gabriel Nsakala, profesor de salud pública que ha participado en respuestas anteriores al ébola en el Congo, manifestó que el país tiene amplia experiencia en el manejo de brotes de ébola, pero que los esfuerzos de respuesta podrían complicarse por lo inusual del tipo.

La respuesta inicial se retrasó porque las autoridades sanitarias primero hicieron pruebas para detectar el virus del Ébola, que es más común.

Qué se está haciendo para responder

Cuando se confirmó el brote, los CDC de África convocaron una reunión urgente de alto nivel con autoridades sanitarias del Congo, Uganda y Sudán del Sur, junto con socios clave, incluidas agencias de la ONU.

Un grupo técnico asesor de la OMS evalúa vacunas candidatas que podrían priorizarse para un ensayo clínico, aunque expertos advierten que esto tomará tiempo, probablemente meses.

La financiación también es un desafío tras los recientes recortes de ayuda a África por parte de Estados Unidos y otras naciones ricas.

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Magome informó desde Johannesburgo. El periodista de The Associated Press Saleh Mwanamilongo, en Bonn, Alemania, contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP