¿Qué sabe a panqueque coreano y es morado? Una Oreo inspirada en BTS, grupo K-pop

Las nuevas galletas fruto de la colaboración entre Oreo y BTS el lunes 25 de mayo de 2026 en Nueva York. (Foto AP/Sydney Schaefer) AP

Mondelez, la empresa matriz de Oreo, informó el martes que las Oreo temáticas de BTS saldrán a la venta el 1 de junio en línea y el 8 de junio en tiendas. Las galletas, que presentan obleas moradas como guiño al color característico de la banda, se venderán en más de 80 mercados de todo el mundo, lo que convierte esta alianza en la más grande de la marca hasta la fecha.

La banda también diseñó 13 relieves para las obleas, incluidos los nombres de los siete integrantes y el contorno de los “light stick” que los fans sostienen en los conciertos de BTS.

El centro de crema blanca y beige de las galletas tipo sándwich se formuló para que supiera a hotteok, un panqueque tibio relleno de azúcar morena que es una popular comida callejera coreana.

“Que Oreo sea la primera marca global de snacks con la que colaboramos es un gran honor. Las comíamos de niños, las comemos en el estudio y ahora Oreo nos está ayudando a compartir con el mundo un sabor de casa”, dijo BTS en un comunicado.

Las Oreo de BTS se venderán por tiempo limitado. Mondelez, con sede en Chicago, no quiso decir cuántos paquetes producirá.

Martin Renaud, director de marketing y ventas de Mondelez, explicó que las galletas de BTS logran un equilibrio entre mantenerse fieles a la cultura y la comida coreanas y, al mismo tiempo, conservar la coherencia con la marca y el perfil de sabor de Oreo.

“Quieres ser auténtico, quieres diferenciarte y vivir una experiencia. Pero cuando eres Oreo, necesitas agradar a un grupo grande de personas", dijo Renaud a The Associated Press. "No puedes crear algo que solo le guste al 20% de la población, porque alejaría a algunos de nuestros clientes”.

Renaud comentó que Oreo dedicó alrededor de dos años a desarrollar la galleta de BTS y que, finalmente, redujo los posibles sabores a tres antes de decidirse por el hotteok.

“Creo que la comida coreana es una cocina increíble. Soy francés, quizá no debería decir eso, pero lo creo”, bromeó Renaud.

Las Oreo de BTS llegan en un momento en que los consumidores están cada vez más ansiosos por probar cocinas y sabores globales nuevos y auténticos. Datassential, una empresa de consultoría de alimentos y bebidas, indicó que los restaurantes en Estados Unidos que ofrecen sabores globales, en particular asiáticos y latinoamericanos, han ido ganando cuota de mercado desde 2019. En Europa, los restaurantes de África occidental están creciendo en popularidad, según la empresa.

Las redes sociales impulsan la tendencia del gusto internacional. Por ejemplo, hay más de 11.700 videos en TikTok bajo el hashtag “hotteok”. Buscar alimentos globales o aprender a prepararlos es una forma de bajo riesgo y bajo costo de disfrutar otras culturas, afirmó Russell Zwanka, director del programa de marketing de alimentos de Western Michigan University.

“Puedes experimentar el mundo sin gastar 2.000 dólares en un boleto”, expresó Zwanka.

Los servicios de entrega y las tiendas de comestibles especializadas, como la cadena de supermercados asiáticos H Mart, también han facilitado que los consumidores prueben alimentos internacionales, añadió.

“La gente tiene una postura mucho más proactiva para tratar de encontrar sabores que pueda atribuir a ciertas regiones del mundo. Creo que eso es hermoso, así es como debería ser el mundo”, señaló Zwanka.

En los últimos años, Oreo se ha asociado con Coca-Cola, la cantante y actriz Selena Gomez y el grupo femenino de K-pop Blackpink, entre otros. La marca también ofrece sabores por tiempo limitado en mercados específicos, como cereza sakura en Japón y pasta de frijol rojo en China.

BTS tampoco es ajeno a las colaboraciones con alimentos. La banda se asoció con McDonalds en 2021 para una promoción global de un menú en 50 países. BTS también trabajó con las empresas coreanas de alimentos Paldo y Hy para desarrollar Arih, una línea de fideos y bebidas que se vende en Walmart.

Renaud afirmó que las alianzas y los sabores divertidos e interesantes ayudan a Oreo a ampliar su atractivo más allá de las familias.

“Queremos asegurarnos de que también mantenemos a nuestros hijos mayores y a la Generación Z, y de que la marca se mantenga al día”, explicó Renaud.

El ejecutivo indicó que Oreo ya está trabajando en sus próximas colaboraciones, que podrían o no ser tan grandes como la alianza con BTS.

“No estamos obsesionados con más, más, más, más mercados. Creo que si podemos, sí, vamos por ello", señaló Renaud. "Pero el punto clave es que necesitamos conectar de verdad con la cultura local”.

FUENTE: AP