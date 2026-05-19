Qué observar en las primarias de hoy en EEUU, donde quedará a prueba la influencia política de Trump

El representante republicano por Kentucky Thomas Massie en el estudio previo a un debate en Lexington, Kentucky, el 4 de mayo del 2026. (AP foto/Jon Cherry) AP

Las señales de este año sugieren que no, y Trump ha convencido a sus votantes de derrotar a sus adversarios una y otra vez. La próxima prueba del poder del presidente para cobrar represalias llega el martes, cuando el representante Thomas Massie, de Kentucky, se enfrenta a un rival en las primarias respaldado por Trump.

Massie ha sido una espina para el mandatario por impulsar la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, oponerse a la guerra con Irán y votar el año pasado contra el presupuesto de Trump.

A continuación, algunas cosas a tener en cuenta mientras los votantes en Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregon y Pensilvania emiten su voto el martes.

Trump ha demostrado repetidamente que los votantes republicanos en las primarias seguirán su guía, incluso mientras su popularidad cae en picada entre el electorado en general.

En Kentucky, apoya al candidato debutante Ed Gallrein por encima de Massie, que ocupa el cargo desde 2012. Massie intenta convencer a los republicanos de que pueden respaldarlo tanto a él como a Trump al mismo tiempo, una propuesta que se ha intentado sin éxito en otras contiendas en todo el país.

El sábado, el senador republicano Bill Cassidy de Luisiana ni siquiera logró pasar a la segunda vuelta, incapaz de reparar su relación con Trump cinco años después de votar para condenarlo durante su segundo juicio político. Y a principios de este mes, Trump fueron derrotados cinco de los siete republicanos de Indiana a que votaron contra el plan de Trump de cambiar la redistribución de distritos.

Trump también está haciendo valer su influencia en otros lugares el martes.

En la contienda por la gobernación de Georgia, Trump respalda al vicegobernador Burt Jones en una batalla inesperadamente áspera por la nominación republicana. Jones, que proviene de una familia adinerada de Georgia, ha aportado 19 millones de dólares a su campaña. Pero el multimillonario Rick Jackson, magnate del sector salud, ha puesto más de 83 millones de dólares de su fortuna en la carrera. El poder del respaldo de Trump rara vez se ha puesto a prueba frente a un nivel de gasto tan desproporcionado.

Trump se mantuvo al margen de la carrera al Senado en Georgia, dejando un campo abarrotado de aspirantes que buscan enfrentarse al senador demócrata Jon Ossoff, quien se presenta sin oposición para la nominación de su partido. Pero en Alabama, Trump respaldó al representante Barry Moore para el Senado, con el fin de reemplazar a Tommy Tuberville, que se postula para gobernador.

Una prueba para Shapiro en Pensilvania

No es ningún secreto que el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro podría postularse para la Casa Blanca.

Pero el martes se pondrá a prueba la influencia política del demócrata en su estado, donde trabaja para elegir una lista de candidatos a la Cámara de Representantes que, a su juicio, le dará a su partido la mejor oportunidad de arrebatar escaños republicanos en el otoño.

Entre los candidatos respaldados por Shapiro están Paige Cognetti, alcaldesa de Scranton; Bob Brooks, presidente del sindicato estatal de bomberos; y Janelle Stelson, una exfigura de noticias televisivas que perdió por poco hace dos años.

Por popular que sea, los respaldos de Shapiro no han ahuyentado a rivales demócratas, que luchan por derrotar a los elegidos del gobernador —y quizá enviar el mensaje de que no es tan fuerte como le gustaría, con la contienda presidencial de 2028 en el horizonte.

Otra prueba política en Georgia

Georgia está a punto de ofrecer un nuevo vistazo a las opciones disponibles para los republicanos que desafían a Trump.

El secretario de Estado Brad Raffensperger y el exvicegobernador Geoff Duncan estuvieron entre los pocos republicanos que se pronunciaron contra el intento de Trump de revertir su derrota de 2020.

Ambos ahora se postulan para gobernador —Raffensperger como republicano y Duncan como demócrata— y ambos intentan convencer a los votantes de pasar por alto cosas que dijeron en el pasado.

Raffensperger está gastando millones de su propio dinero para volver a presentarse ante los republicanos, recordándoles su larga trayectoria en la política conservadora antes de desafiar a Trump.

Duncan, por su parte, intenta convencer a los votantes demócratas de que pueden confiar en él después de renunciar a su anterior oposición a los derechos al aborto, el control de armas y la ampliación del programa Medicaid de Georgia.

Las primarias irán a una segunda vuelta el 16 de junio si nadie obtiene el 50% de los votos el martes.

¿Caos en Alabama?

La confusión podría reinar en todo Alabama el martes, ya que los votos emitidos en cuatro de los siete distritos congresionales del estado podrían no contarse.

Esto se debe a que la gobernadora republicana Kay Ivey actuó apenas la semana pasada para posponer las primarias hasta el 11 de agosto, envalentonada por la reciente decisión de la Corte Suprema que vulneró la Ley de Derecho al Voto. Los republicanos en Alabama, Luisiana y Tennessee ahora se apresuran a redibujar los límites congresionales para eliminar algunos distritos con mayoría de población negra y maximizar su ventaja política.

Durante el fin de semana, miles de activistas por los derechos civiles se manifestaron en Alabama contra los cambios, pero el plan de redistribución sigue adelante.

Eso significa que las boletas emitidas el martes en las primarias de los distritos congresionales 1.º, 2.º, 6.º y 7.º de Alabama serán anuladas, según la secretaría de Estado, mientras los funcionarios estatales restablecen un conjunto anterior de límites distritales trazados por los republicanos.

Podría reinar la confusión. Los votantes de Alabama aún elegirán nominados el martes, como estaba previsto, para los distritos congresionales 3.º, 4.º y 5.º, así como para el Senado de Estados Unidos y una lista completa de cargos estatales y locales.

Muerte de representante David Scott recuerda la gerontocracia demócrata

El fallecido representante David Scott, demócrata por Georgia, fue el cuarto demócrata en morir en el cargo en este periodo, lo que alimenta una creciente inquietud en la izquierda por el envejecimiento del liderazgo del partido. Scott, que tenía 80 años cuando murió, buscaba un 13.º mandato.

El nombre de Scott aparecerá en la boleta junto al de otros cinco candidatos que compiten en la primaria demócrata, pero los votos a su favor no se contarán. Ya sea que alguien gane el martes o que la contienda vaya a una segunda vuelta el 16 de junio, es casi seguro que el nominado demócrata ganará la elección general en un distrito que se inclina abrumadoramente hacia los demócratas.

Una elección especial el 28 de julio decidirá quién completa el resto del mandato de Scott, con una segunda vuelta el 25 de agosto si nadie obtiene la mayoría.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP