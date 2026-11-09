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¿Qué artistas se presentarán en vivo en los Latin Grammy?

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El público tendrá la oportunidad de ver en acción a muchos de los artistas nominados a la 27ª edición del Latin Grammy que se celebrará el jueves en Las Vegas. Karol G, Daddy Yankee, Rosalía y Juanes son sólo algunos de ellos.

Esta combinación de imágenes muestra, de izquierda a derecha, a Edgar Barrera, Daddy Yankee, Karol G y Rosalía. (Foto AP)
Esta combinación de imágenes muestra, de izquierda a derecha, a Edgar Barrera, Daddy Yankee, Karol G y Rosalía. (Foto AP) AP

La ceremonia televisada también incluirá un homenaje especial al fallecido Willie Colón, uno de los pioneros de la salsa y quien fue galardonado con el Premio a la Excelencia Musical de La Academia Latina de la Grabación en 2004.

Juanes, quien recibió este año sus nominaciones 50 y 51 al Latin Grammy por su álbum “JuanesTeban”, incluyendo canción del año por “Humano” y mejor álbum pop/rock, también tendrá un número musical en vivo.

La actriz, productora y nominada al Latin Grammy Roselyn Sánchez regresa como maestra de ceremonias.

La 27a entrega anual del Latin Grammy se transmitirá en vivo el 12 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La gala, de tres horas de duración, se transmitirá por Univision, UNIMÁS, ViX, Galavisión, TNT y Max a partir de las 8 pm, hora del Este. Será precedida por La Premiere del Latin Grammy, la ceremonia en la que se entregan las mayorías de los premios, la cual se puede ver por streaming.

La Premiere del Latin Grammy

La Premiere del Latin Grammy estará llena de presentaciones en vivo. La ceremonia de la Premiere se llevará a cabo el 12 de noviembre en el Marquee Ballroom del MGM Conference Center en Las Vegas, y se transmitirá en vivo a través de las plataformas digitales de La Academia Latina de la Grabación a partir de las 3 pm, hora del Este.

Contará con presentaciones de los nominados Akapellah, Pablo Alborán, Yerai Cortés, Gusi, Marina Sena y Carminho.

La ceremonia de La Premiere del Latin Grammy tendrá como maestras de ceremonias a Lila Downs, ganadora de seis Latin Grammy y honrada con el reconocimiento Leading Ladies of Entertainment así como con el Premio a la Excelencia Musical; Daniela Mercury, galardonada con el Premio a la Excelencia Musical, y Niña Pastori, galardonada con seis Latin Grammy y el reconocimiento Leading Ladies of Entertainment. Downs y Pastori están además nominadas al Latin Grammy por mejor álbum folclórico y mejor álbum tropical contemporáneo, respectivamente.

Habrá muchos presentadores nominados en La Premiere incluyendo a Paty Cantú, Joaquina, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Sofi Saar y Leoni Torres.

Danny Flores será el supervisor musical y productor, con Roberto Trujillo como director musical, acompañados por la banda oficial de la Premiere del Latin Grammy, integrada por nominados y ganadores actuales y anteriores del Latin Grammy y el Grammy.

José Alfredo Jiménez

Un homenaje celebrará el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes cantautores de México, con la producción musical de Edgar Barrera, quien lidera las nominaciones con 10, incluyendo grabación, álbum y canción del año; tres nominaciones a canción regional mexicana por “Ese hombre es malo”, “No capea” y “Ojitos bellos”, así como nominaciones a compositor y productor del año.

El tributo reunirá a artistas de distintas generaciones para honrar a Jiménez, nacido el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y autor de temas como “Si nos dejan”, “El Rey”, “Amanecí en tus brazos” y “Un mundo raro”.

Otros artistas con actuaciones

Las actuaciones previamente anunciadas para la 27.a Entrega Anual del Latin Grammy incluyen a Banda Los Recoditos, Camila Fernández, Carín León, Cristian Castro, Elena Rose, Feid, Fonseca, Grupo Frontera, Kany García, Luis Figueroa, Milo J, Mon Laferte, Rawayana, Reik, Sofía Reyes, The Warning, Vivir Quintana, Yami Safdie, Ferrugem y Leiva, entre otros.

FUENTE: AP

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