Putin resta importancia a la escasez de combustible en Rusia mientras intensifica ataques a Ucrania

El presidente ruso Vladímir Putin asiste a una reunión con el gobernador de la región de Kaliningrado, Alexey Besprozvannykh, en Moscú, el jueves 2 de julio de 2026. (Gavriil Grigorov, Sputnik, foto pool Kremlin vía AP) AP

Ha restado importancia al revés para una de las principales naciones productoras de petróleo del mundo, al asegurar que no es algo “crítico”, ha desestimado propuestas de alto el fuego, e insiste en que la guerra continuará hasta que se cumplan sus objetivos.

Putin ha descrito los ataques contra la energía rusa como un intento de Ucrania de desviar la atención de sus pérdidas en el campo de batalla, aunque analistas señalan que el avance de las fuerzas rusas se ha visto frenado en los últimos meses. El líder ruso parece creer que su gobierno puede evitar que la crisis de combustible erosione su autoridad y el apoyo a la guerra que inició hace más de cuatro años.

El ejército ruso desató un bombardeo masivo de 11 horas contra la capital ucraniana durante la madrugada y hasta la mañana del jueves, que mató al menos a 30 personas. Fue uno de los ataques más mortíferos contra Kiev desde el inicio de la guerra.

A continuación, un análisis más detallado del más reciente intercambio de ataques y de la negativa de Putin a detener los combates:

Desde marzo se han reportado más de 50 ataques ucranianos contra refinerías de petróleo y otras instalaciones energéticas en Rusia y en Crimea, territorio bajo ocupado rusa; una andanada que líderes ucranianos han dicho que busca presionar a Moscú para poner fin a la guerra.

Como mínimo, los ataques han llevado la guerra a casa de manera aún más contundente para millones de rusos, al hacer añicos la narrativa de Putin del conflicto como algo que no afecta la vida de la gente común en su país.

Se ha cortado casi un tercio de la capacidad de refinación de Rusia, según Chris Weafer, director general de la consultora Macro-Advisory. Los ataques han causado daños de largo plazo cuya reparación será costosa.

A pesar de las importantes defensas antiaéreas que protegen la capital rusa, una refinería clave en Moscú ha sido alcanzada dos veces. El segundo ataque, el 18 de junio, la incendió y dañó equipos esenciales que, según reportes, tardarán hasta finales de año en repararse.

Con la producción de gasolina en Rusia reducida en torno a un 17% hasta 850.000 barriles diarios, según estadísticas gubernamentales, se ha introducido el racionamiento en muchas regiones, y los automovilistas esperan horas en fila para repostar.

Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente de Ucrania en 2014, ha sufrido la peor escasez de combustible. Allí, las ventas de gasolina a particulares se han suspendido por completo de manera periódica.

Putin minimiza el impacto de los ataques ucranianos

Putin presidió una reunión de funcionarios del gobierno el fin de semana pasado para abordar la escasez de combustible.

En declaraciones televisadas, reconoció que el país atravesaba un “periodo difícil”. Se comprometió a acelerar las reparaciones de las instalaciones energéticas y afirmó que Rusia consideraría importar gasolina para ayudar a compensar lo que describió como faltantes “temporales”. También indicó que la industria armamentística nacional aumentará la producción de sistemas de defensa antiaérea para repeler futuros ataques ucranianos.

Putin presentó los ataques ucranianos como un intento de dividir a la sociedad rusa, frenar la ofensiva de Moscú y tratar de obligar al Kremlin a negociar en “términos ventajosos para nuestro adversario”.

“No les daremos esa oportunidad”, manifestó.

Aunque Putin sostuvo que los ataques ucranianos de largo alcance contra instalaciones petroleras rusas “no tienen absolutamente ningún efecto en la situación en el frente”, analistas militares occidentales señalan que los ataques de alcance medio contra el ejército ruso en los últimos meses han obstaculizado la logística militar y ralentizado el ritmo de su avance, dejando el campo de batalla en un punto muerto.

Putin afirma que las fuerzas rusas aún avanzan a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros (620 millas). En una entrevista el fin de semana pasado con la televisión estatal, mencionó los nombres de pequeñas aldeas e incluso calles en Ucrania.

Putin desestima las ofertas de alto el fuego de Ucrania

El presidente ruso ha respondido a la oferta del líder ucraniano Volodymyr Zelenskyy de reunirse retándolo a ir a Moscú, algo inaceptable para Ucrania.

Putin ha rechazado una tregua que Kiev y sus aliados occidentales han propuesto. Afirma que solo daría tiempo a las fuerzas ucranianas para descansar y reagruparse.

Ha condicionado cualquier alto el fuego a que Ucrania se retire de la parte de la región de Donetsk que aún controla, una exigencia rechazada por Ucrania. Putin ha dicho que un acuerdo de paz definitivo debe obligar a Ucrania a abandonar su aspiración de unirse a la OTAN, reducir su ejército y proteger la lengua y la cultura rusas.

En la entrevista del domingo pasado, Putin aseguró que Ucrania había ofrecido limitar los combates a las cuatro regiones que Rusia se anexionó pero que nunca capturó por completo: Donetsk, Luhansk, Jerson y Zaporiyia. Dijo que rechazó la propuesta porque liberaría a las fuerzas ucranianas de otras zonas donde las tropas rusas han logrado avances y les permitiría concentrarse en repeler los ataques rusos en las cuatro regiones del sureste.

“Ante una escasez catastrófica de personal, las fuerzas armadas de Ucrania aparentemente creen que esto podría ser su salvación”, dijo Putin. “Salvar al régimen de Kiev no forma parte de nuestros planes”.

El Kremlin afirmó que la oferta se hizo a través de canales confidenciales; funcionarios ucranianos no han hablado públicamente de ninguna propuesta de ese tipo.

Putin también desestimó una propuesta ucraniana para detener mutuamente los ataques en profundidad dentro del territorio del otro. Los ataques rusos en profundidad dentro de Ucrania son “mucho más poderosos, sensibles y, francamente, destructivos”, afirmó.

En el mortífero bombardeo del jueves contra Kiev, Rusia volvió a atacar zonas residenciales aun cuando afirmó que apuntaba a sitios militares. En contraste, la gran mayoría de los ataques ucranianos en Rusia han alcanzado instalaciones petroleras, fábricas de armas y otros objetivos militares.

Un recuento de Naciones Unidas indica que más de 16.000 civiles ucranianos han muerto debido a la guerra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP