Putellas pasa al fútbol inglés y ficha con el London City Lionesses

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El contrato de Putellas, de 32 años, con el Barcelona —el club español en el que pasó 14 años y ganó cuatro títulos de la Liga de Campeones femenina— expiró a finales de junio.

Las Lionesses son propiedad de Michele Kang, quien también es dueña de OL Lyonnes, el equipo francés al que Putellas y el Barcelona vencieron en la final de la Liga de Campeones el 23 de mayo.

Putellas, campeona del Mundial con España, afirmó que “la ambición y el firme compromiso de las Lionesses de crecer como un club independiente exclusivamente femenino conectan profundamente conmigo”.

“Espero poder marcar la diferencia en el campo mientras luchamos por títulos”, añadió. “Fuera del campo, y a partir de mi pasión por el desarrollo juvenil, me entusiasma igualmente trabajar con Michele para impulsar el fútbol femenino en Inglaterra y en el escenario global”.

Las Lionesses ascendieron a la Super League en 2025 y terminaron sextas en la división de 12 equipos en su primera temporada.

“Alexia Putellas encarna la cúspide del talento, la dedicación y la visión en el fútbol femenino”, señaló Kang.“Su decisión de unirse a nuestro club independiente, con las mujeres como prioridad, es un poderoso respaldo a lo que estamos construyendo”.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP