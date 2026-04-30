Puntos clave sobre el cantante D4vd y el asesinato de Celeste Rivas Hernandez, de 14 años

El cantautor David Burke, también conocido como D4vd, se encuentra en el espacio para artistas del festival de música Coachella el 18 de abril de 2025 en Indio, California. (Foto AP) AP

Sus abogados manifestaron que es inocente y que no causó la muerte de Rivas Hernandez, cuyo cuerpo fue hallado en el Tesla de D4vd remolcado en Hollywood en septiembre.

Los fiscales sostienen que la apuñaló varias veces para silenciarla cuando ella amenazó con revelar su relación, y que usó motosierras para cortar su cuerpo en su garaje.

La música de D4vd, que se pronuncia “David”, se convirtió en un fenómeno en internet cuando era adolescente, antes de que alcanzara un éxito más tradicional.

Los fiscales presentarán pruebas contra el joven de 21 años, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, en una audiencia pública en Los Ángeles que comenzará el 26 de mayo y que se parecerá mucho a un juicio. Se espera que dure unos cinco días antes de que un juez decida si debe ir a juicio por cargos de asesinato en primer grado, actos lascivos con una persona menor de 14 años y mutilación de un cadáver.

Los fiscales presentarán pruebas de que el cuerpo en descomposición de Rivas Hernandez fue encontrado cortado en pedazos en dos bolsas en el maletero de un Tesla SUV registrado a nombre de Burke. Indicaron que las pruebas obtenidas mediante órdenes de registro y otros medios mostrarán que Burke conoció a la menor cuando ella tenía 11 años y comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 13.

En un escrito judicial en el que se detallan las pruebas, los fiscales señalaron que tienen mensajes de texto que muestran la relación, incluidas imágenes de abuso sexual infantil de ella en su teléfono. Afirmaron que, cuando ella expresó celos por sus relaciones con otras personas, amenazó con exponer su relación ilegal y arruinarle la vida y la carrera. El escrito judicial indicó que él la apuñaló varias veces “y se quedó allí mientras ella se desangraba”.

El documento indicó que las pruebas mostrarán que compró dos motosierras por internet y las usó para desmembrar el cuerpo en una piscina inflable en su garaje, donde posteriormente se descubrió su ADN cuando se ejecutó una de las decenas de órdenes de registro del caso.

Los abogados de Burke no han dado su versión de los hechos y solicitaron que el juez del caso mantuviera confidencial el escrito judicial de la fiscalía, pero el juez se negó.

“Creemos que las pruebas reales demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernandez”, declaró en el tribunal la semana pasada la abogada principal de la defensa, Blair Berk.

¿Qué es una audiencia preliminar?

En una audiencia preliminar, utilizada en California y muchas otras jurisdicciones, se llama a testigos, se les somete a contrainterrogatorio y se presentan pruebas del mismo modo que en un juicio. Pero la decisión sobre si las pruebas son suficientes para que el caso pase a juicio la toma un juez, no un jurado. El criterio utilizado es el de causa probable, a diferencia del estándar para condenar: culpable más allá de toda duda razonable.

Por lo general, los fiscales aportan solo tantas pruebas como creen que necesitan para superar ese umbral, lo que normalmente logran. Las audiencias pueden durar varios días, pero por lo general son mucho más cortas que los juicios.

¿Quién es D4vd?

D4vd, un apodo en internet que se convirtió en el nombre artístico de Burke, creció y fue educado en casa en Houston. Empezó a hacer música para videos de YouTube que realizaba sobre el videojuego Fortnite.

Escritas y grabadas en su mayor parte en solitario en su teléfono, sus canciones eran una mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. La música lo convirtió en un fenómeno en TikTok, Instagram, Soundcloud y Spotify, donde sus canciones más populares, incluido su éxito revelación de 2022 “Romantic Homicide”, superan los mil millones de reproducciones. En 2023, lanzó dos EP y fue telonero de SZA en una gira.

“Creció más allá de Fortnite, creció más allá de YouTube, más allá de todo eso, y se convirtió en algo tan centrado en la música que el verdadero artista que hay en mí salió a la luz”, dijo a The Associated Press en el festival Coachella del año pasado.

Su primer álbum de larga duración, “Withered”, se publicó el año pasado, apenas dos días después de la fecha en que las autoridades estiman que Rivas Hernandez fue asesinada.

¿Quién es Celeste Rivas Hernandez?

Rivas Hernandez era una estudiante de séptimo grado de 13 años cuando su familia denunció su desaparición en 2024 desde su ciudad natal de Lake Elsinore, a unas 80 millas (130 kilómetros) de Los Ángeles. Su cuerpo fue descubierto un día después de la fecha en que habría cumplido 15 años.

Tras la denuncia de sus padres, los detectives se pusieron en contacto con Burke, pero él dijo que solo la conoció una vez y que no sabía que era menor de edad, según los fiscales. Añadieron que sus padres le quitaron el teléfono cuando regresó a casa, pero Burke le pagó a uno de los compañeros de clase de Rivas Hernandez para que le diera otro.

Reanudaron su relación más tarde ese año y ella viajó con él a Las Vegas, a Londres y a Texas para conocer a su familia.

Los fiscales afirmaron que la actividad de su teléfono celular quedó en silencio después del 23 de abril de 2025, la fecha en la que alegan que fue asesinada.

Sus padres la describieron en un comunicado como “una chica hermosa y fuerte a la que le encantaba cantar y bailar”.

Actores clave en el tribunal

La jueza Charlaine F. Olmedo es conocida por presidir los dos juicios del actor Danny Masterson. El primero terminó en un juicio nulo y el segundo resultó en dos condenas por violación en 2023. Olmedo lo sentenció a 30 años a cadena perpetua en prisión.

La fiscal adjunta de distrito Beth Silverman, la principal fiscal del caso, es conocida por lograr que un asesino serial de Los Ángeles que pasó a ser conocido como el “Grim Sleeper” fuera declarado culpable y condenado a muerte en 2016 por los asesinatos de nueve mujeres y una adolescente que permanecieron sin resolverse durante años.

Blair Berk, quien representa a Burke, ha sido por años de los abogados más solicitados por clientes famosos. Entre ellos han estado Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Ozzy Osbourne y Harvey Weinstein.

FUENTE: AP