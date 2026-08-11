Puntos clave del juicio por el asesinato de Tupac Shakur

Duane Davis comparece ante el Tribunal de Distrito del Condado de Clark el lunes 10 de agosto de 2026, en Las Vegas. (David Becker/Pool Photo via AP) AP

Los abogados empezaron a evaluar el lunes a posibles jurados para el caso, que gira en torno a uno de los momentos definitorios del mundo del hip hop y uno de sus misterios más persistentes. Se pidió a siete posibles jurados que regresaran el jueves por la tarde, mientras los abogados continúan el proceso de selección el martes y el miércoles. En total, se seleccionarán 16 jurados para el juicio, que durará un mes.

Duane “Keffe D” Davis, de 63 años, se ha declarado no culpable de asesinato con un arma mortal con la intención de promover, impulsar o ayudar a una pandilla criminal en la muerte del rapero. En ese momento, Davis era un líder de los South Side Compton Crips en California.

Familiares de Shakur estuvieron entre quienes se reunieron en un tribunal de Las Vegas para el inicio de la selección del jurado, que podría prolongarse durante gran parte de esta semana.

El primo de Shakur, Kendrick Lesane, afirmó: “Quien haya tenido algo que ver con esto, quien lo haya planeado, quien haya participado de alguna manera, debería estar encerrado en prisión”.

Treinta años después de su muerte, Shakur sigue siendo un ícono cultural y es considerado uno de los raperos más influyentes y versátiles de todos los tiempos.

La muerte de Shakur, a los 25 años, ocurrió cuando su cuarto álbum en solitario había vendido 5 millones de copias.

Iba en un BMW el 7 de septiembre de 1996 con el magnate musical Marion “Suge” Knight cuando un Cadillac blanco se detuvo junto a ellos en un semáforo en rojo. Shakur, que iba en el asiento del copiloto, recibió múltiples disparos y murió seis días después, mientras que Knight sobrevivió.

El caso quedó sin avances hasta años recientes, cuando declaraciones públicas y unas memorias reveladoras de Davis en 2019 lo reactivaron. Fue arrestado en 2023.

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Davis se sentó junto a su abogado durante la audiencia en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, mientras la jueza de Nevada Carli Kierny preguntaba a un grupo de 75 posibles jurados si tenían problemas médicos, barreras de idioma o conflictos para participar en un juicio programado para durar aproximadamente un mes.

Binu Palal, fiscal adjunto principal del condado, enumeró nombres de personas involucradas en el caso para ver si los posibles jurados las conocían, entre ellas Knight y Sean “Diddy” Combs.

Entre las preguntas planteadas a los posibles jurados figuraban cuáles eran sus libros y películas favoritos, si tenían alguna conexión con una pandilla y si habían escuchado la música de Shakur. Un hombre dijo que antes solía hacerlo.

Mientras tanto, Davis permaneció en silencio y pareció tranquilo; de vez en cuando le susurraba a su abogado defensor, Michael Sanft, mientras los jurados respondían a las preguntas.

Davis dijo que, si es declarado culpable, quiere que la jueza decida su sentencia, no el jurado.

Los fiscales no acusan a Davis de haber apretado el gatillo esa noche, y es probable que el juicio no confirme quién lo hizo. En cambio, los fiscales planean demostrar que Davis hizo las llamadas que condujeron a la muerte de Shakur y proporcionó el arma.

Davis coescribió las memorias “Compton Street Legends”, que describen vívidamente el tiroteo. El libro dice que Davis obtuvo una pistola de un asociado y la arrojó al asiento trasero del Cadillac, pero no indica quién disparó los tiros mortales.

Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis, ha sido considerado durante mucho tiempo el sospechoso que apretó el gatillo, pero nunca se presentaron cargos en su contra. Murió dos años después de Shakur en un tiroteo entre pandillas no relacionado en Compton.

Otros dos, Deandrae “Freaky” Smith y Terry “Bubble Up” Brown, iban en el auto con Davis y Anderson, pero desde entonces también han fallecido.

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Fans del rapero expresaron alivio en publicaciones en redes sociales porque el juicio por fin estaba en marcha.

“Este caso ha estado rondando al hip hop durante tanto tiempo que se siente extraño verlo realmente avanzar”, escribió un comentarista en un foro de Reddit para fans de Tupac.

“Apenas tendría 55 si estuviera vivo ahora”, escribió otro usuario de Reddit. “Te hace caer en cuenta de lo joven que era; imagina cuánta música habría hecho ya, cuántas películas”.

Quiénes se espera que testifiquen en el juicio de Las Vegas

Los fiscales esperan llamar a declarar entre 35 y 45 testigos, desde personas que vieron a Shakur momentos antes de que le dispararan hasta quienes se movían en los círculos de Shakur y de Davis en esa época.

La lista de testigos incluye al exalcalde de Las Vegas Oscar Goodman y a miembros de la familia de Shakur. Sin embargo, no todos los que figuran en la lista testificarán.

Los fiscales esperan llamar a Denvonta Lee, quien estaba afiliado a los South Side Crips.

En su testimonio ante el gran jurado, Lee dijo que pandillas rivales, los Crips y Mob Piru, estaban vinculadas a sellos discográficos enfrentados: Death Row Records y Bad Boy Records.

Aunque no estuvo allí esa noche, Lee también testificó que Anderson no tenía un tiro claro, por lo que Smith tomó el arma y efectuó los disparos. También dijo que Davis estaba al mando y le dio el arma a Anderson, quien luego se la entregó a Smith.

Se espera que el abogado defensor de Davis llame a declarar a un puñado de testigos, incluido un experto en el área de las falsas confesiones y las técnicas de interrogatorio coercitivas.

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Uno de los posibles testigos está en una prisión de California. Knight cumple una condena de 28 años por atropellar y matar a un empresario de Compton en enero de 2015. Anteriormente, dijo que no testificaría en el caso de Davis.

Como el único otro testigo presencial vivo que iba en uno de los dos vehículos esa noche, el testimonio de Knight podría ser clave.

Sanft, abogado defensor de Davis, dijo a The Associated Press que Knight sería un buen testigo para la defensa de Davis si testifica.

Los fans también han especulado sobre si Combs testificará, pero su nombre no aparece en ninguna lista de testigos. Cumple una condena de cuatro años de prisión en Nueva Jersey tras ser declarado culpable de cargos relacionados con la prostitución.

En su libro, Davis alegó que Combs quería muertos a Knight y a Shakur y que le ofreció dinero a Davis para matarlos. Combs ha negado durante mucho tiempo cualquier implicación.

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Los periodistas de The Associated Press Ty ONeil en Las Vegas; Rebecca Boone en Boise, Idaho; y John Seewer en Toledo, Ohio, contribuyeron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP