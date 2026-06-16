Pulisic entrena por separado con EEUU por lesión en la pantorrilla; está "día a día"

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El paraguayo Juan José Cáceres (4) derriba al estadounidense Christian Pulisic (10) durante el partido por el Grupo D del Mundial, el viernes 12 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea) AP

Un portavoz del equipo señaló que Pulisic está “día a día” después de entrenar por separado por segundo día consecutivo en la sede de entrenamiento de Estados Unidos en el condado de Orange. El próximo partido de los estadounidenses es contra Australia en Seattle el viernes.

Pulisic jugó apenas una mitad en la victoria de Estados Unidos 4-1 sobre Paraguay en su presentación en el Mundial el viernes pasado en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

El delantero del AC Milan brilló en el primer encuentro de su segunda Copa del Mundo. Asistió en el primer gol de Folarin Balogun y provocó un autogol de Paraguay luego de una de varias escapadas por la banda izquierda.

Pulisic recibió una patada en la parte posterior de la pantorrilla izquierda durante un entrenamiento la semana pasada, y salió al medio tiempo del Partido contra Paraguay luego de aquejar molestias. Estados Unidos llegó al descanso arriba 3-0, su primera mitad con más goles en un Mundial.

El entrenador Mauricio Pochettino describió la decisión de sacar a Pulisic como una medida de precaución.

“Espero estar bien en los próximos días", declaró Pulisic al finalizar el encuentro. "Sólo es la parte de atrás de la pierna, como la zona de la pantorrilla. Me mantengo positivo. No creo que sea nada”.

Después de viajar a Seattle, los estadounidenses regresan a Inglewood el 25 de junio para concluir la fase de grupos contra Turquía. ___ El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP