Puerto Rico exige más respeto en el Mundial FIBA femenino tras eliminar a Turquía

La puertorriqueña Brianna Jones reacciona durante el partido contra Bélgica en la Copa del Mundo femenina, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Berlín. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) AP

Batista manifestó el lunes que les dijo a sus jugadoras que ni siquiera la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT creía en ellas, después de que no reconociera que Puerto Rico se había clasificado a tres mundiales consecutivos y a dos Juegos Olímpicos en medio.

“Nadie piensa que merecemos estar aquí”, afirmó Batista después de que su equipo remontó para vencer 75-71 a Turquía y salir vivas de un grupo difícil que también incluía al campeón europeo Bélgica y al campeón asiático Australia.

“No todo el mundo, ¿verdad?, pero la mayoría de la gente”, comentó Batista. “Como le dije a mi equipo: ‘Te ganas su respeto ganando’”.

Puerto Rico cerró con fuerza, con grandes aportes de Arella Guirantes (21 puntos), Trinity San Antonio (18) e Imani McGee-Stafford (16), para eliminar a Turquía en lo que había sido un duelo de supervivencia después de que ambos equipos perdieran sus dos primeros partidos.

Batista, quien asumió como entrenador de Puerto Rico en 2014, no pudo contener su orgullo.

“Estamos aquí, ¿sabes? Y si te enfrentas a nosotras, se supone que debes ganarnos, pero vamos a esforzarnos al máximo para intentar vencerte”, expresó. “Y no se trata de vernos bien en las derrotas. Se trata de intentar ganar y eso es lo que estamos tratando de hacer”.

Puerto Rico, que alcanzó los cuartos de final en la Copa del Mundo de 2022 en Sydney, se enfrenta a continuación al ganador entre Italia y China, que juegan más tarde el lunes, en un repechaje el miércoles por un lugar en los cuartos de final del jueves.

San Antonio se hizo eco de las palabras de su entrenador.

“Al final del día, lo dijo de la mejor manera en el entrenamiento: nunca obtendremos el respeto que merecemos a menos que nos lo ganemos”, señaló la base. “Así que cada vez que salgamos a la cancha, vamos a salir y vamos a ganárnoslo, y vamos a mostrarle al mundo por qué Puerto Rico pertenece aquí”.

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FUENTE: AP