Publican por error ganadores al Balón de Oro horas antes del premio masculino

Los organizadores del evento del Balón de Oro publicaron por error el lunes en su sitio web a varios “ganadores” del premio masculino, horas antes de la ceremonia.
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LONDRES (AP) — Considérelo un autogol.
Los organizadores del evento del Balón de Oro publicaron por error el lunes en su sitio web a varios “ganadores” del premio masculino, horas antes de la ceremonia.
Uno de los anuncios decía, en parte: “Harry Kane gana el Balón de Oro 2026”, y artículos similares describían que Lamine Yamal y Kylian Mbappé también ganaban.
Resultó que el organizador, France Football, había preparado los textos de varios anuncios —para estar listo cuando se anuncie al ganador—, pero se publicaron accidentalmente mucho antes de la gala en The London Palladium.
“Algunos perfiles de nominados preparados por BallonDor.com se publicaron inadvertidamente en internet”, señaló el organizador en un comunicado a la BBC.
“Estos artículos se habían preparado para todos los nominados y de ninguna manera deben considerarse como un indicio de los resultados finales o de la clasificación”.
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FUENTE: AP
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