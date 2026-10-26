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PSG regresa a la cima de la Ligue 1 tras vencer al Lyon

Paris Saint-Germain volvió a lo más alto de la Ligue 1 tras vencer a Lyon 2-0 el lunes.

Senny Mayulu, derecha, del PSG, celebra con Mika Godts después de marcar el primer gol de su equipo frente a Lyon en partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre Paris Saint-Germain y Lyon, el lunes 26 de octubre de 2026, en París. (AP Foto/Emma Da Silva)
Senny Mayulu, derecha, del PSG, celebra con Mika Godts después de marcar el primer gol de su equipo frente a Lyon en partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre Paris Saint-Germain y Lyon, el lunes 26 de octubre de 2026, en París. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Senny Mayulu clavó un disparo desde 18 metros siete minutos después de ingresar desde el banquillo para romper la resistencia de Lyon y encaminar al PSG hacia una octava victoria consecutiva en todas las competiciones.

Ambos equipos comenzaron el partido con 14 puntos, pero el PSG tenía confianza, impulso y la localía, algo que Lyon logró contener hasta el gol de Mayulu.

Doce minutos después, Mika Godts sentenció el partido con una definición bien ejecutada para culminar un contraataque rápido.

El PSG se colocó un punto por delante de Rennes. Lyon se mantuvo en el quinto puesto.

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FUENTE: AP

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